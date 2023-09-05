TXOne Networks 推出防堵 OT 網路感染擴大的 Edge V2

趨勢科技轉投資、全球工業物聯網資安廠商 TXOne Networks（睿控網安）宣布發表專為防止營運技術（OT）網路感染擴大、確保營運穩定的 Edge 引擎第二代（Edge V2）。是業界第一套能自動產生規則，讓複雜的大型OT環境簡易實現網路隔離的解決方案。

SEMICON Taiwan 2023 國際半導體展６日開展，TXOne Networks 也是本土少數具備參與物聯網資安標準制定能力的業者，今年也將首度展出 Edge OT 網路資安裝置的強大功能。

TXOne Networks 執行長劉榮太表示，全球各國紛紛採取行動、加大對晶片產業投資，包括美國及歐盟分別祭出527億美元與430億歐元的晶片法以強固產業實力。南韓與日本雙計劃將投資時間延長至2030年。韓國預計將投入高達510兆韓圓，而日本則希望創造出超過1,080億美元的產值。

全球半導體產業也積極應對晶片供給挑戰，凸顯台灣的半導體產業地位，同時供應鏈資訊安全更重要。國際半導體協會（SEMI）提出了 E187 設備資安標準，建立一個安全網，以保護半導體供應鏈的完整性。

劉榮太表示，Edge 解決方案可協助確保工業流程與基礎架構的可靠性、安全性及可用性，主動保護OT資產，消除關鍵營運當中的惡意行為。新一代 Edge V2 推出的自動產生規則功能，對半導體廠商以及製造、石油與天然氣、汽車、製藥等產業來說是一項重大突破，過往OT環境一旦受影響就要全部停工檢查，Edge V2 能省下數個月的OT環境準備工作，提供真實有效的網路隔離，主動防範資安事件不用停機，讓這些環境在遭遇網路資安事件時依然能維持運作。