鴻海結盟墨西哥奇瓦瓦州 推進人才培訓、培育創新技術

鴻海（2317）今（5）日宣布與墨西哥最大州-奇瓦瓦州政府建立戰略合作夥伴關係，目的在推進人才培訓、培育創新技術，並促進該州的永續能源發展。

鴻海與奇瓦瓦州政府的合作，將提升該州的工業能力與勞動力，並為永續經濟發展做出貢獻。通過結合專業知識和資源，雙方將推動積極的變革，塑造製造業的未來，並為奇瓦瓦州及其居民的繁榮做出貢獻。

鴻海表示，雙方將聚焦在三個領域。一，抓住近岸外包機會：近岸外包的蓬勃發展，給奇瓦瓦州帶來了巨大的機遇和獨特的挑戰。鴻海在該州投資超過5億美元，是墨西哥領先的加工工廠之一。該合作夥伴關係將側重於優化供應鏈、加強基礎設施，以及營造有利於增長和創新的環境。

二， 賦能人才、推動創新：鴻海致力培養具備尖端技能的人才，以滿足不斷發展的資通訊（ICT）和汽車行業的需求。我們的目標是與州政府合作制定培訓計劃，增強員工的能力，並將奇瓦瓦州定位為創新驅動製造業中心。

三，協同發展電力：鴻海與奇瓦瓦州政府合作，致力提高能源效率、探索再生能源，並支持永續電力解決方案。此次合作凸顯了鴻海對環保實踐的共同承諾，並為墨西哥聖赫羅尼莫和華雷斯的商界，推動積極變革。