真正大陸製！華為Mate60Pro國產化率超90% 供應鏈曝光

華為最新機型Mate 60 Pro上市，各界對於該款手機的開箱發現，該款新手機國產化率高達90%以上，近日隨著大陸投資者問詢，大陸供應鏈廠商隨之曝光。據財聯社不完全統計，目前確定有46家大陸廠商參與到Mate60製作中。

華為最新旗艦機型Mate 60 Pro「未發先售」，買氣熱烈，自全面開售以來，華為大陸各地門市現排隊長龍，在旗艦店預約至少等一周。此外，近日受到華為新款手機提振，大陸A股相關供應鏈概念股持續走高，甚至多家供應鏈廠商漲停。

財聯社統計，華為Mate60 Pro在結構件的大陸供應商有：東睦股份 、福蓉科技 、捷榮技術、兆威機電、金龍機電、長盈精密、電連技術、安利股份 、蘇大維格和藍思科技；功能芯片模組方面的供應商有匯頂科技、宏和科技、聚辰股份、卓勝微；ODM服務商方面有福日電子、杰美特；

顯示模組供應商有聯創光電、合力泰、長信科技、翰博高新、京東方A、維信諾、同興達；光學鏡頭供應商有昀家科技、聯創電子、中光學、歐菲光、五方光電和東田微；

銷售服務方面有天音控股、愛施德和百邦科技；充電器配件供應商為奧海科技；設備供應商有強瑞技術、利和興；聲學方面有歌爾股份；

盤古大模型有創意信息、神州數碼、華塑科技；衛星通話有華力創通、盟升電子和隆盛科技；處理器方面有力源信息、勁拓股份、飛榮達和芯源微。

大陸機構華鑫證券拆解華為Mate60Pro也發現，88Ｗ快充用的是南芯科技的晶片，顯示屏驅動廠商是聖邦股份；硬盤供應商是韓國SK海力士、美國美光與日本東芝；在先進封裝上有中芯國際旗下的盛合晶微與江陰長電等。

據官方頁面，華為Mate 60 Pro支持衛星通話，也接入盤古人工智慧大模型。搭載鴻蒙操作系統4.0系統，電池容量為5000mAh，支持88W快充。但華為官方並未列出Mate 60 Pro處理器訊息，也未說明是否支持5G網絡，連新機屏幕右上角也並沒有顯示5G字樣，僅表示「不支持電信3G/2G和移動3G」。此外，但通過網絡測速軟件測試可以看到， Mate 60 Pro的網速下行速度超過、上行速度接近5G

外界最關注的核心晶片，彭博報導，海思的麒麟9000s處理器由中國半導體巨擘中芯國際採最先進7奈米製程生產的晶片在陸製造。但華為與中芯國際目前未對此說法有回應。