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美光：記憶體最壞時刻已過
台灣美光公司董事長盧東暉昨天表示，雖然目前台灣美光ＤＲＡＭ產能利用率還未恢復元氣，但整體記憶體景氣最壞時刻應該已經過去了，最明顯的是ＤＲＡＭ現貨止跌走穩，目前靜待下個景氣復甦循環到來。
盧東暉指出，由於整體記憶體產業尚處於庫存調整階段，市場需求端除了應用在ＡＩ及伺服器等應用的高寬頻記憶體（ＨＢＭ）需求非常強勁，但目前ＨＢＭ占美光比重仍低，整體ＤＲＡＭ景氣還得手機、個人電腦等需求回升，才能確立整體景氣復甦。
盧東暉曾經歷六次以上的記憶體景氣起伏循環，他說，新冠肺炎疫情讓數位轉型需求一下爆發，台灣美光也曾搭上快速成長列車，過去三年在台招募新血逾二千六百人。這波半導體和記憶體產業修正，美光總部提出人員精簡計畫已在今年三月執行完畢。
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