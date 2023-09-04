記憶體產業加快復甦 野村：特別看好HBM、DDR5

隨著下半年電子產業營運旺季到來，加上國際大廠的減產效應浮現，引動近來記憶體產業朝向正向循環方向發展，不少內外資法人也紛紛將關注力轉移至記憶體產業，包括南亞科（2408）、愛普*（6531）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等均受到高度關注。

外資野村證券泛亞洲科技部門主管鍾國雄，在最新釋出的「全球記憶體」產業報告中指出，第3季半導體景氣呈現復甦態勢，預計將季增超過10%，主要受惠於DRAM價格揚升與銷量增加所帶動。

鍾國雄表示，在整體記憶體產業中，特別看好高頻寬記憶體（HBM）及DDR5。其中HBM目前需求雖主要來自輝達（NVIDIA），但第4季隨其他客戶加入下，明年第2季整體產能將翻倍激增，以因應市場不斷增長的龐大需求。

而AI伺服器不僅帶旺HBM，也使DDR5需求急速上升，激勵廠商出貨快速增加；NAND方面，雖然高階手機需求增加，但整體來說，與DDR4一樣需求表現仍相對較弱，預計整個產業在今年第4季還將進一步減產。

本土大型券商投顧則指出，隨中國大陸內需疲弱下，下半年包括PC、手機、TV等領域用使用的記憶體復甦放緩，僅伺服器及車用等記憶體逐步回溫。伴隨庫存不斷減少，明年首季將降至八周以下，使得大廠漲價態度逐漸增強。

總體來說，法人指出，由於三大記憶體廠三星、美光、SK海力士將持續減產，減產行動甚至將延續到2024年上半年，加上庫存去化與部份次產業需求強勁，使得記憶體供需格局改善趨勢不變。

台廠中，法人點名相對看好包括南亞科、群聯、宜鼎、愛普*、力成（6239）、威剛（3260）、優群（3217）等業者。其中南亞科明年將轉虧為盈，因此成為推薦首選；愛普*則獲摩根士丹利證券的垂青，給予「優於大盤」評等，目標價上看500元。