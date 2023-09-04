鴻海攜30家廠商宣示推動低碳供應鏈轉型 共創淨零

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）今（4）日表示，本月初於新北土城總部舉辦「供應商低碳啟動大會」，宣告推動綠色永續之路的決心！本次啟動大會匯集了近30家優先導入綠色轉型供應商，針對減碳目標以及盤查工具凝聚共識，為實現淨零排放目標攜手努力。

鴻海在今年5月獲得政府核定，未來將透過「經濟部工業局產業升級創新平台-鴻海低碳供應鏈轉型推動計畫」，共同推動電子資訊產業邁向低碳轉型。此專案主要由鴻海擔任以「大帶小」的任務，引領7家Tier1供應商達成兩年內共減排1萬噸CO2e的減碳目標，並帶動23家Tier2供應商導入數位管理平台及碳盤查工具。

鴻海科技集團洪榮聰環保長表示，「為實現2050年的淨零目標，集團明確制定供應商淨零排放政策與規範；本次供應商低碳啟動大會邀請供應商一同響應，透過與專家團隊合作，協助供應商執行碳盤查及減碳，並強化相關碳管理知識，藉由整合各方資源、技術，為供應商提供全方位的專業指導與支援。」

鴻海科技集團稽核長暨永續委員會公司治理(G)小組負責人趙曉慧表示，「透過此專案，與供應鏈夥伴『一起開始、一起完成』，共同探討如何降低碳排並分享實踐經驗。這種合作不僅有助於達到客戶對於減碳的要求，也是實現聯合國永續發展目標的實際行動。」

由於電子產業供應鏈上游的碳足跡多樣複雜，碳排放資料的整合與分析因而具有挑戰性，鴻海透過建立「供應商綠色管理平台」實現對全球供應鏈的低碳管理。鴻海藉本次計畫，將近年的減碳經驗擴散至供應鏈，對於參與計畫之供應商，透過輔導會議及大型教育訓練課程，協助相關人員建立氣候變遷議題、碳盤查、綠色技術與供應鏈永續管理等專業知識。另外，本計畫將協助7家供應商現場節能診斷及節能方案評估，以設定減排目標及計畫，並定期追蹤減排計劃執行及成果。

鴻海科技集團於今年4月正式通過 SBTi 1.5°C 目標驗證，並朝著該目標持續前進，以提升企業永續競爭力。同時也發布 TCFD 淨零願景報告書，積極以營運節能、自建、購買、投資綠電等方法，降低溫室氣體排放量與增加綠電使用佔比，期望以領頭羊角色帶領上下游產業鏈，多方面執行淨零行動。

鴻海在高標準執行淨零行動的同時，也希望透過多重溝通，達成內外共識的最大化，藉以展現內外一致且透明的淨零力度與成果。同時亦與外部機構合作多個與淨零相關的專案，運用多元的對外溝通渠道揭露集團淨零行動進展及目標。

鴻海科技集團不僅在業界引領著綠色永續的方向，更將持續推動電子資訊產業的低碳轉型，深化供應鏈的永續實踐，與夥伴們攜手共創更加美好的未來。