研調：i15銷售若優於預期 蘋果有望擠下三星成手機龍頭

據TrendForce研究顯示，繼第一季全球智慧型手機產量年減近20%後，第二季產量持續衰退約6.6%，僅2.7億支。合計2023上半年智慧型手機產量5.2億支，對比去年同期衰退13.3%，無論是個別季度或是上半年合計，均創下十年新低記錄。

TrendForce分析，生產表現低迷原因有三，其一，中國解除防疫限制後並未如預期帶動需求；其二，新興印度市場人口紅利效應並未有效發揮優勢；其三，2022年品牌深受通路庫存過高所拖累，原先預估隨著庫存去化，品牌將恢復生產水平，但如今受經濟疲軟影響，民眾消費意願更為保守，從而導致上半年生產表現不如預期。

以各品牌生產排名來看，第二季最明顯變動是傳音（Transsion；含TECNO, Infinix, itel）擠下Vivo，首次進入全球第五名，產量季增逾70%，達2,510萬支。TrendForce分析，傳音高產的原因受惠於通路庫存回補、新品上市、進軍中高階市場等原因，自三月開始即有相當不錯的生產表現，預估這一波成長態勢將延續到第三季。由於全球經濟下行，Vivo（含Vivo, iQoo）保守看待市場下半年需求，故也反映在生產規劃上，第二季產量2,300萬支，季增15%，掉至全球第六名。

三星（Samsung）依舊蟬連生產排名首位，第二季生產總數為5,390萬支，季減12.4%。受競爭對手和全球經濟逆風影響，以及三星上半年旗艦機的鋪貨光環消退，第二季生產表現不若去年同期，第三季即便將發表折疊新機，不過因銷售規模相較Galaxy S系列小，對整體產量成長貢獻有限。

第二季正值蘋果新舊機型交替，因此多為四個季度當中生產表現最低的一季，產量4,200萬支，季減21.2%。第三季新機iPhone 15/15 Plus受CIS（CMOS Image Sensor）良率不佳影響，將對該季生產表現造成影響。值得注意的是，三星與蘋果在全年的生產總數預測上相當接近，若iPhone 15系列有優於市場預期的銷售表現，則可能擠下三星成為全球市占第一的品牌。

小米（Xiaomi；含Xiaomi, Redmi, POCO）受惠通路庫存逐漸下降以及新機鋪貨帶動，第二季產量約3,500萬支，季增32.1%。相較其他品牌，小米通路庫存仍高，第三季生產規劃應會維持與第二季相同水準。Oppo（含Oppo, Realme, OnePlus）第二季主要受惠於東南亞等地的需求回升帶動，產量約3,360萬支，季增25.4%。第三季將受季節性需求將帶動，產量可望再有約10~15%的季成長幅度，主要銷售區域包含中國、南亞、東南亞、拉美等區域，緊追小米。

進入下半年，中國、歐美等消費市場需求尚未明顯回溫，即便印度市場的經濟指標出現好轉，但仍難翻轉全球智慧型手機生產總量下滑的局面。TrendForce預期，今年第四季智慧型手機市場恐因全球經濟狀況惡劣再經歷一波轉變，下半年生產量可能因此再度下修。展望2024年，目前經濟局勢不樂觀，TrendForce現仍維持全球產量年增2~3%的預估值，端看區域性的經濟走向，後續是否會再拖累生產表現仍待觀察。