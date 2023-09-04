快訊

大陸小三懷孕…弟弟代娶回台 孩子做親子鑑定讓「伯父」正名

熱門科系招生暴增180名額 私校專任師職缺卻減還設潛規則

高虹安小內閣人事異動 蔡麗清檢察官轉任副市長8個月走人

晶圓代工成熟製程報價下滑壓力大 法人對相關個股看法中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

受終端需求不振與市場競爭影響，晶圓代工成熟製製程報價下滑壓力大，大部份晶圓代工廠不願評論降價議題，但晶圓代工降價趨勢形成；法人機構表示，今年下半年晶圓代工廠成熟製程訂單能見度仍低，無明顯旺季效應，因此對相關個股維持中立的看法。

分析師指出，晶圓代工成熟製程庫存調整壓力延續，大陸晶圓代工廠殺價搶市不手軟，由於部分IC設計廠在兩岸晶圓代工廠都下單，台系晶圓代工廠的報價通常比陸廠高至少10%，考量相關壓力，加上在大缺貨時期擴充的成熟製程產能開始陸續到位，部分台系IC設計業者開始要求台灣晶圓代工廠給予和陸企相同的報價，形成新一波砍價壓力。

根據業界統計，台積電以外的12吋成熟製程晶圓代工報價，會依照製程不同而有差距，在疫情前每片晶圓（wafer） 約1,000多美元，大缺貨期間上漲到2,000多美元，也就是在疫情大缺貨期間，大約上漲70~80%，而2022年啟動庫存修正潮以來，累計降幅大約是20~30%，等於先前二年多來的漲幅已回吐約40~50%，這波降價後，又再次回到1字頭，但還是比疫情前高一截。

市場法人表示，2023年以來成熟製程為主的晶圓代工廠為填補產能利用率，之前已祭出「以量換價」策略，成效不彰，近期轉為正式降價。半導體市況調整較預期長，成熟製程因多用於消費性領域，衝擊相對大，雖然仍有工規、車用等需求支撐，但仍難擋整體市場不振影響，晶圓代工成熟製程廠商為吸引客戶投片，包括給予客戶特別價格，或是檯面上牌價依然不降，採變相降價方式，例如生產100片，晶圓代工廠只收80片的價格。

下半年半導體業市況仍不明，晶圓代工成熟製程產能利用率持續承壓。陸系晶圓代工廠報價積極，至少比台系低20%，且第4季報價也可繼續協商，使台灣晶圓代工廠壓力更大，其中大客戶對議價空間更有彈性，業者給予大客戶的降價空間幅度10~20%，8吋廠價格又比12吋廠更疲弱。

晶圓代工廠 IC設計

延伸閱讀

中砂 營收可望月月高

期貨商論壇／台積期 拉回就買

期貨商論壇／世界期 伺機布局

台廠加速轉單！ 陸將主導驅動晶片代工市場

相關新聞

亞太技術年會邀請美國微軟專家參與 探索 AI大未來

數位發展部數位產業署今（4）日指出，為積極推動產業AI化與AI產業化與台灣微軟公私協力合作舉辦「DevDays Asia...

推論型 AI 帶動世芯、創意成長？ 分析師：將超越 NVIDIA

針對今（4）日盤中走勢，資深分析師連乾文表示，上周油價上漲約5％，導致通膨壓力略有增加，而台股和美股也隨之進入盤整狀態。...

NCC：疑似詐騙電話攔阻率逐月攀升 7月達98.65%

NCC今天表示，5月針對開頭為「+886 0-8」疑似詐騙電話進行攔阻，7月攔阻率達到98.65%，正常話務仍可進行，也...

華為麒麟9000S 達7奈米？ 業界：僅略優約台積10奈米製程

華為最新推出的智慧手機 Mate 60 Pro，本次搭載了中國晶圓代工廠中芯打造的麒麟9000S處理器晶片，看似強勢回歸...

DELL 財報與財測優於預期 PC 市場谷底回溫機率高

美國PC大廠戴爾（DELL）的上季財報、本季財測皆優於市場預期，且政府單位與中小企業的需求正在持續改善中，市場法人認為...

華為新機 Mate 60 Pro 引關注 陸行之：中芯梁孟松在7奈米有重大突破

華為「Mate 60 Pro」新機開放網路預購，引發美國關切，且有分析師認為，Mate 60 Pro 的5G晶片可能是由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦