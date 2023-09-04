推論型 AI 帶動世芯、創意成長？ 分析師：將超越 NVIDIA

針對今（4）日盤中走勢，資深分析師連乾文表示，上周油價上漲約5％，導致通膨壓力略有增加，而台股和美股也隨之進入盤整狀態。不過AI仍在發酵，大摩今日的兩份報告指出，目前除了訓練型AI，推論型AI未來也會快速成為趨勢，更會超越輝達（NVIDIA），其中世芯-KY（3661）、創意（3443）成長幅度也會更大。

其次，連乾文指出，以大摩今日的兩份報告為例，第一愛普今日攻漲停，主因在於愛普原本本益比較低，大摩因而上調。第二，大摩也有對人工智慧伺服器做系列整理，並看好台積電未來表現。

另外，連乾文表示，除了輝達目前大部分出貨訂單屬於訓練型人工智慧，還有一種未來成長性會比輝達高的，是「推論型人工智慧」。而推論型AI後來會快速居上，也就是世芯、創意兩者所開發的 ASIC 晶片成長幅度會更大。他補充，訓練型AI主要用於教育、教學為主，推論型則用於商業行為，如 Google、亞馬遜上的商業應用等。