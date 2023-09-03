精測本季業績 估將呈現季減
精測（6510）3日公布8月業績，月減逾二成。該公司坦言，今年第3季營收表現將低於先前預期，呈現季減，且預期下半年表現將面臨不如上半年的情況，惟AI相關晶片高速測試需求快速增溫，將扮演明年景氣復甦關鍵動能。
精測8月合併營收為2.08億元，月減22.5％，年減52.9％，累計前八個月合併營收為18.96億元，年減32.1％。在該公司8月營收中，智慧型手機應用處理器及射頻晶片測試仍為營收主流，但探針卡相關後續需求量減少。
不過，精測指出，新AI晶片架構成為半導體產業鏈核心技術廠商關鍵研發熱點，包括CPU、GPU、AP、ASIC、記憶體、高速傳輸介面及記憶體控制IC等，也影響晶圓及封裝次世代產能製程。該公司掌握半導體測試介面All In House關鍵技術，正攜手客戶積極搶攻AI半導體市場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言