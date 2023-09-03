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Google慶25周年 雲端的大數據有優勢

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
谷歌9月將迎來25周年，面對ChatGPT競爭，專家建議谷歌要善用旗下雲端服務累積的數據。（資料照）
谷歌9月將迎來25周年，面對ChatGPT競爭，專家建議谷歌要善用旗下雲端服務累積的數據。（資料照）

谷歌若能善用雲端科技結合AI，有望再穩定發展25年！谷歌今年9月將迎來創立25周年，但如今谷歌的優勢已不如過往，微軟旗下的ChatGPT正搶佔生成式AI的市場。目前谷歌推出相關技術仍遜於ChatGPT，但專家認為，若谷歌能善用雲端系統帶來的大量數據，有望在生成式AI浪潮中生存。

面對ChatGPT競爭

根據《英國廣播公司》報導，搜尋引擎巨頭谷歌將於9月成立滿25周年，原本只是單純搜尋引擎的谷歌，到後來甚至涉及音樂（Youtube）、電子郵件、智慧手機作業系統、無人車與數位助理等，不過谷歌也並非推出每個產品或服務都有流行，目前至少有288個產品專案遭到退回，谷歌在穿戴式裝置、遊戲把手上的投資也沒有很成功。

外界都相當關注谷歌在未來生成式AI的風潮下，能否維持現有的優勢。目前居於領先的是ChatGPT，其母公司OpenAI已經獲得微軟大量投資，而且回答問題的方式與效率遠高於在谷歌搜尋引擎不斷打關鍵字，而且微軟也將ChatGPT應用在其瀏覽器Bing還有文書軟體Office 365。

善用雲端是關鍵

雖然谷歌也有開發出自己的生成式AI「Bard」，但推動的成果就沒有ChatGPT那麼大。而生成式AI背後的競爭關鍵就是大型語言模型（LLM），谷歌工程師目前訓練的LLM叫做Lamda，雖然谷歌對外聲稱訓練Lamda只有訓練其產生人類式的回應，但有工程師認為Lamda已經有自己的情緒，而該工程師後來遭到開除。

谷歌在5月的開發者大會上，也宣布25項以AI驅動的產品與服務，包括可以快速找出特定疾病新藥的排列組合的AI計畫「AlphaFold」。英國投資公司蘭斯頓市場部主任史崔特認為，谷歌未來在生成式AI能夠繼續生存下去的關鍵，就是谷歌的雲端系統，「無論大小企業都很需要谷歌的雲端。」

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