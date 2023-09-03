娛樂金流結合新藍海…遊戲商轉骨 支付成金雞母

暑假一直是遊戲廠商年度鉅獻旺季，不過台廠歷經多年跨國遊戲研發商與蘋果iOS、安卓雙平台手遊競爭衝擊，早已認知「全方位布局」才是突圍之道，也因此，在遊戲本業之外，台灣遊戲大廠也紛紛跨入支付領域，如今，支付業務已成台灣各大遊戲集團未來至關重要的金雞母。

台灣第三方支付業務三足鼎立的「藍綠紅」（藍新、綠界、紅陽），背後大股東都是遊戲商，分別為智冠、歐買尬、大宇資。

遊戲與金流市場龐大，但第三方支付也常淪為詐騙集團洗錢工具，數位部產業署因此推出「第三方支付服務機構服務能量登錄」申請作業，要求第三方支付業者提供洗錢防制法遵聲明書，符合洗錢防制法並申請登錄。若廠商未完成登錄，銀行可視為洗錢防制高風險者終止虛擬帳戶服務。

目前藍新、綠界、茂為歐買尬、紅陽、連加網路五家業者都通過審查，五家合計代理收付金額日均餘額近五十億元，金流龐大。

遊戲龍頭智冠集團布局支付領域最積極，擁有藍新金流、數位點數平台MyCard、ezAIO簡單收、ezPay簡單付電子錢包等多種與金流支付相關子公司與業務，力求在虛實整合的世界中殺出新局。

智冠集團董事長王俊博就說，智冠從金流、廣告投放、遊戲行銷、遊戲美術、遊戲音樂一條龍服務，今年營收、獲利較去年佳，金融科技事業更具亮點，子公司藍新預計兩年內IPO（公開發行）。

藍新與國內數十萬家網路和實體商店合作，集團電支子公司「簡單行動支付」也加速推展「ezAIO簡單收」線下卡機應用，擴展實體通路合作據點。藍新並與中信金控旗下中信資融合作，預計第四季提供全新金融分期付款服務「Fula付啦」。去年，藍新線上代收代付交易規模突破七百億元，線上加線下交易規模近九百億元，今年拚千億目標，線下據點預期目標突破一千個。

以「天堂」、「新楓之谷」等遊戲崛起的遊戲橘子，也有GASH樂點、橘子支付、樂點行動支付。歐買尬旗下有歐付寶、綠界。老牌遊戲廠大宇資訊則有紅陽科技。

已成功上櫃的綠界科技去年業績創高，該公司今年積極籌設「綠界Pay」App，不過該公司近期陷入「金流平台出現漏洞」疑雲，直播平台17Live指控綠界系統有漏洞，致問題交易筆數超過四百多筆，綠界也發布重訊坦言正與17LIVE商討後續，這讓綠界在系統穩定與業務拓展上，籠上陰霾。

雖然遊戲大廠暑期積極推出經典遊戲應景活動，甚至要推AI（人工智慧）手遊，不過對廠商而言，如今積極打造結合娛樂與金流的完整生態圈，才是藍海。