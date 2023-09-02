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郭台銘宣布因個人因素辭任鴻海董事 鴻海：無須補選

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導

鴻海集團晚間發布重大訊息，指出郭台銘已經辭任鴻海科技集團董事。

鴻海今日重訊及聲明如下：

本公司一直以提升公司治理為目標，因此在本屆董事會九席董事當中，已經有過半數五席的獨立董事，所以郭創辦人辭任董事後，並無須立即補選董事。

郭創辦人於49年前創立鴻海公司，並帶領集團深耕技術研發、創新營運模式，成為全球最大的電子製造服務企業，本公司深深感謝創辦人近半世紀以來對於集團、以及全球電子產業的貢獻。

郭創辦人四年前正式交棒給專業經理人，鴻海集團就在原先扎實的基礎上，繼續的成長、茁壯，去年營業額突破了六兆台幣、今年的現金股利也創下1991年上市以來的新高，可以說是全球大型企業中非常成功的傳承案例。

鴻海除了深耕既有的電子產業之外，公司也持續轉型。劉揚偉董事長四年前接任後，以三（電動汽車、智慧健康、機器人）加三（人工智慧、半導體、新世代通訊）作爲集團邁入下一個五十年的主要方向。

公司所提出的分享、合作、共榮，也是希望透過鴻海的全球地位，協助所在的24個地區，帶來當地經濟的發展以及優質的就業機會，不論是以往或是未來，可以帶領鴻海集團永續發展，也繼續對提升人類福祉帶來最大的貢獻。

鴻海

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