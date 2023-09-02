幸運兒！雇主勞退提撥率超過6% 全台僅6.4萬名勞工

勞退新制強制雇主為勞工自提6%到個人專戶，做為勞工退休金。根據勞保局統計，2022年僅不到6.4萬勞工，雇主為其自提超過6%。在雇主提繳734.1萬勞工中，僅占0.87%。換言之，雇主為勞工提繳超過6%的勞工，不到1%。

「勞退條例」規定，雇主強制提撥不得低於6%，亦即可以超過6%。勞退新制實施18年以來，根據2022年統計，99%勞工，雇主都是提撥最低的6%，僅0.87%、約6萬3,855位勞工超過6%。整體平均，雇主平均提撥率為6.03%。

「願意提撥超過6%的企業非常少，」新高市產業總工會理事長何政家表示。他自己公司中日合成化學，為鼓勵員工自提，只要勞工自提6%提好提滿，雇主提撥率就拉高至7%，這項作法亦已明定在公司內部規則，合計提撥率是13%。就他所知，長春也是這樣作法。

公教人員退撫新制今年7月上路後，雇主將面臨提高勞退新制提繳率壓力，工會態度更加強硬。

中華電信（2412）工會與公司針對勞退新制提撥比率、加薪等議題調解不成立，工會決定將於9月18日起舉行罷工投票、11月24日結束投票，工會表示，已有逾九成會員支持罷工投票，可望在11月底取得罷工權。

中華電信工會成員表示，工會與公司已有長時間的協商勞退新制提撥比例，過去公司都會以「於法無據」回應，今年則說要視今年公務人員退撫新制實施之後的狀況來評估。如果未來中華電信率先突破6%上限，會造成其他公司跟進壓力。