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AI、人才、資安 我半導體廠3考題

聯合報／ 記者鍾張涵、編譯季晶晶／綜合報導

半導體論壇下周盛大登場，除了前景展望、技術討論，台灣科技產業亦有三大考題待解，也成台積、應材、華碩等供應鏈交流熱點。

這三大考題涵蓋：人工智慧（ＡＩ）為半導體廠商帶來的「錢」景仍待時間發酵，台灣多個產業人才供給存有巨大缺口，以及台灣供應鏈資安防禦仍待補強。

國際知名投資機構Wedbush Securities股票研究部門資深副總裁Matt Bryson指出，各大晶片製造商都提到ＡＩ強勁需求，但少有公司營收因此衝高，超微和英特爾營收下降，亞洲晶片製造商如三星和ＳＫ海力士也沒能在ＡＩ熱潮中看到太多助益，僅搶下輝達晶片代工大單的台積電沾光，但台積電也可能要一段時間，才能從輝達效應中獲益。

Bryson指出，台積總裁魏哲家七月就說，近來雖觀察到ＡＩ相關需求增加，但不足以抵銷業務遭遇景氣周期循環衝擊。外資分析師認為，這表明半導體市場仍因ＰＣ和智慧手機需求低迷而苦苦掙扎。

除考驗轉型成效，ＳＥＭＩ全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，全球半導體產值預估將於二○二三年突破一兆美元，但這需要超過九○萬名新員工的投入，才足以支撐產業成長，整體人才的供需狀況仍然緊張。

這就是為何半導體業界呼籲，須整合產官學研各界力量，為產業長遠繁榮奠定基礎。

曹世綸說，下周台積電慈善基金會、亞利桑納州駐台貿易投資辦事處、一○四人力銀行、龍華科技大學，會一同舉辦技職培育論壇暨人才白皮書發表會，討論半導體技職人才培育瓶頸。

另外，台灣企業去年至今多次遇駭客攻擊，尤其半導體廠商更成國家級駭客狙擊關鍵。為了防堵風險，讓發展資安防護策略成為強化半導體供應鏈韌性的關鍵，美國應材、微軟、新思科技、華碩、台積電等多位半導體資安長以及相關高層，都強調台灣智慧製造、五Ｇ專網、零信任等資安防護問題，尚待凝聚共識，建立受產業鏈一致認可的資安標準。

台積電 半導體 資安

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