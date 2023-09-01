艾克爾越南新廠10月啟用 進攻SiP、記憶體封測市場

封測大廠艾克爾（Amkor）擴大在東南亞布局，宣布今年10月新封測廠將會在越南啟用，屆時將會具備先進系統級封裝（SiP）及記憶體解決方案等相關產能，加上先前的三星、英特爾等國際大廠已經在越南設立封測廠，顯示位在越南封測廠規模將有望逐步擴大。

艾克爾宣布，先前在越南北寧建設的新封測廠將會在今年10月啟用，規劃產能包括先進系統級封裝、記憶體等相關封測產能。當中可望鎖定在射頻（RF）、穿戴裝置、車用、行動裝置、固態硬碟（SSD）等終端市場。

據了解，本次艾克爾在越南設立的新封測廠，加上先前的三星及英特爾等大廠，顯示越南在東南亞封測廠地位越趨重要。法人認為，由於封測廠仍屬於勞力密集產業，人力需求甚多，且為了拉高產能，廠房需求占地龐大，更需要穩定水電供給，因此正在崛起的越南變成為封測廠的首選。

事實上，越南目前已經聚集越來越多大廠設立的封測廠，舉凡三星、英特爾、安森美等全球科技大廠都有在越南設立封測廠，三星今年更在越南投入半導體封裝基板研發，讓越南在半導體市場亦占有一席之地。