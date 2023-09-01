國科會：獵風者衛星10/5升空 每日提供7萬筆觀測資料

台灣首顆自製氣象衛星獵風者將於台灣時間10月5日升空，進入601公里的低地球軌道執行任務，國科會表示，獵風者將可補足目前較缺乏的海面風速資訊，有助理解低緯度帶劇烈天氣生成的機制，且一天可提供近7萬筆觀測資料。

獵風者衛星（Triton）今年7月中從台灣運至位於南美洲法屬圭亞那的「圭亞那太空中心」，經過整備，預計搭乘亞利安航太公司（Arianespace）的VEGA火箭，於台灣時間10月5日上午9時36分發射升空（法屬圭亞那當地時間為10月4日晚間10時36分），進入601公里的低地球軌道執行任務。

國科會今天發布新聞稿表示，獵風者衛星搭載著結合台灣學研界所研發的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（GNSS-R），執行面風速觀測的任務，同時也將驗證10項由國內自行研發的關鍵元件與技術，研製過程有國內20家廠商參與，為台灣產官學研界齊心努力下彌足珍貴的研發成果。

國科會指出，獵風者衛星未來將提供許多重要數據，經由分析全球導航衛星系統經海面反射的訊號，判識海面波浪浪高，反演海面風速，補充目前較缺乏的海面風速資訊，為氣候科學研究與氣象預報做出貢獻。

國科會表示，亞利安航太公司的VEGA火箭有效載荷重量為1500公斤、最高可將酬載送至700公里高度，已執行任務逾22次。獵風者衛星預計於發射後約1小時抵達600公里高空，與火箭分離，並自動啟動姿態控制以穩定衛星，約5至6小時後與海外地面接收站通聯，11小時後經過台灣上空，與台灣的操控中心通聯。

國科會也責成國家太空中心（TASA）同步在YouTube頻道公布解說獵風者原理的3D動畫影片。

從TASA製作的獵風者原理3D動畫影片，可瞭解獵風者衛星的酬載GNSS-R如何蒐集GNSS訊號，及透過分析遲延都卜勒特性、根據訊號強弱判斷海面風速的處理流程。

獵風者任務軌道屬於太陽同步軌道，能全球覆蓋，主要觀測的範圍集中太平洋、印度洋、大西洋的低緯度帶，這也是劇烈天氣生成的區域，對於天氣觀測、甚至瞭解颱風形成，都可望帶來許多幫助。

根據TASA解說影片，以每秒蒐集6筆資料計算，獵風者衛星一天可提供近7萬筆區域觀測資料。

太空科技發展快速、太空經濟已成形，國科會表示，TASA今年改制為行政法人，除原先的研發任務，更肩負產業推動與人才培育的使命，國科會將持續在府院的支持下，督促TASA從不同層面推動產業升級。