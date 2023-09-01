鴻海威州兩廠房喊賣？公司回應了

鴻海（2317）今（1）日發布聲明表示，有關華盛頓郵報（The Washington Post）日前報導鴻海在威州布局相關內容，存在諸多不實，鴻海公司特此澄清。該單位媒體來信詢問時，集團已正式書面說明，很遺憾該報導中，仍存在諸多偏見以及不實內容。本集團特澄清如下，以正視聽。

鴻海公司強調，目前集團在威斯康辛州 Mount Pleasant 園區內不斷擴大營運，持續為美國客戶生產伺服器，並於日前再加入太陽能逆變器的製造，並非完全閒置停擺。集團在當地也已經聘用超過1,000位員工，並且在疫情期間人數逆勢增加42%。鴻海同時也是園區所在地 Racine County 繳稅最多的企業，並且持續尋找更多商業機會，吸引合作夥伴進入園區創造更多商機。

此外，Mount Pleasant 園區不對外開放，園內的球體建築，一直以來都是集團內部高速運算中心以及網路控制據點。華盛頓郵報所提，該建物出租給外部廠商舉辦婚宴，完全是錯誤且不實的訊息。媒體來訊詢問時，公司亦明確澄清。園區內建物也沒有出售，請外界勿意訛傳訛。

近期，鴻海威州 Green Bay 和 Eau Claire 部分與生產無關之建物，在持續營運情形下正規劃出售，作為資產活化的策略，亦受到當地官員的支持。Green Bay 和 Eau Claire 資產活化與 Mount Pleasant 園區完全沒有關聯，更不影響生產營運，國內部分媒體記者、電視名嘴，未能查清事實自行轉載報導，本集團甚表遺憾。

對於威州相關不實報導，本公司特此鄭重澄清，請外界切勿引用錯誤資訊，以訛傳訛，本公司並保留依法追究法律責任的權利。