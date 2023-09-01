中華電看好亞運轉播收視人次將破3億 更勝東京奧運

中華電信（2412）攜手愛爾達，旗下MOD、Hami Video獨家4K轉播杭州亞運、提供高達13個直播頻道，同時獨家綜覽畫面同框觀賽，一個畫面同時觀賞六場賽事。中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，亞運轉播收視人次將破3億，更勝東京奧運。

中華電信表示，年年提供國際各大賽事轉播服務，包括東京奧運、卡達世足賽、WBC棒球經典賽到杭州亞運，MOD及Hami Video已是國人觀看國際重要運動賽事的首選平台。

近年各國際賽事都嘗試以最新科技進行轉播，胡學海表示，中華電信從東京奧運的VR，卡達世足賽的AR，本屆杭州亞運MOD、Hami Video提供獨家4K轉播、綜覽畫面功能及MOD熱點回看，並取得網路獨家轉播權，以科技提升觀賽體驗，未來將持續以科技帶動運動體運賽事轉播體驗。

本屆杭州亞運中華隊代表團派出520人，由東京奧運菁英選手領銜，包括舉重郭婞淳、羽球戴資穎、李洋及王齊麟、柔道楊勇緯、跆拳道羅嘉翎、體操李智凱、桌球林昀儒及鄭怡靜等好手輪番上陣。

中華電信表示，MOD、Hami Video獨家綜覽畫面，觀眾可於同一個畫面同時觀賞六場進行中的賽事，不需一直轉台，不錯過中華隊選手場上精彩表現；以MOD在大螢幕上暢快觀賽，可以在最喜愛的選手出賽時從綜覽畫面輕鬆切換全螢幕收視，透過獨家MOD熱點回看功能，持續觀看賽事關鍵時刻及奪牌瞬間。

胡學海表示，中華電MOD、Hami Video將轉播的杭州亞運，有望超越東京奧運2.7億人觀賞次數的紀錄，目標突破3億人次觀看，同時希望刷新同時在線觀看人數達53萬人次的紀錄。

近年中華電信也加碼影視內容投資，胡學海指出，中華電重視影視內容投資，除今年投資的「牛車來去」、「八尺門的辯護人」等台劇，更將響應政府投資抵稅等政策機制，在內容採購和投資方面加大力道，並積極轉播國際大型及例行運動賽事，力拚高收視。