斥7.65億元…日月光代子公司ISE Labs公告 將購置美國聖荷西建築

全球封測龍頭日月光投控（3711）今（31）日代子公司ISE Labs公告，斥資2,400萬美元，折合新台幣約7.65億元，購置美國加州聖荷西建築物，以因應未來擴充測試產線需求。

據悉，日月光投控旗下 ISE Labs主要提供矽谷當地公司產品測試需求，包括測試工程、量產測試服務、測試專案開發、測試介面和可靠度測試、靜電防護測試（ESD）、老化測試、環境測試、機械測試與故障分析。

ISE Labs此次向IPG Photonics Corporation購買位於聖荷西的建築物，建物總面積約6.4萬平方英尺，相當於5,942平方公尺，接近現有廠房面積的8成。

業界指出，ISE Labs雖然員工數不多，但幾乎囊括所有矽谷的公司，是日月光集團對IC設計、矽谷公司未來商業模式脈動的第一線觸角，可了解晶片研發初期的製程設計及需求。