快訊

BMW成標靶！酒客便溺疑遭偷拍起口角 「連開7槍」豪車彈孔畫面曝

TrendForce：原廠拉漲Wafer合約價、現貨出現短期漲勢

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

觀察NAND Flash' rel='NAND Flash' data-rel='/2/122046' class='tag'>NAND Flash現貨市場顆粒報價，在受到wafer合約價成功拉漲消息帶動，部分品項出現較積極詢價需求，研調機構TrendForce表示，主要原因是8月下旬NAND Flash原廠與部分中國大陸指標模組廠，議定新一筆Wafer訂單，並成功拉抬512Gb wafer合約價，漲幅約10%，其他原廠亦跟進將同級產品價格提升。

TrendForce指出，顯現原廠不願再低價成交，從而帶動Wafer現貨市場近期出現短期漲勢，不過，由於相關採購訂單是基於供應端報價調漲而湧現，是否有實際終端訂單支撐仍待觀察。

TrendForce進一步說，2022年第4季起由鎧俠（Kioxia）及美光（Micron）率先啟動減產，三星（Samsung）今年第2季才跟進，故減產效益到今年下半年才會發生，據悉，三星的減產幅度從起初的25%，第4季可能擴大到35%，代表目前市況供過於求壓力仍大。

TrendForce認為，原廠若不積極應對，即便下半年需求會溫和復甦，NAND Flash相關產品價格要落底反彈也有困難，因此，現下一線NAND Flash原廠均透過積極減產控制供給，力求止跌，避免價格持續破底。

模組廠方面，TrendForce點出，有鑑於NAND Flash Wafer漲價已造成其成本提升壓力，近期亦紛紛釋出調漲終端產品的意向，主要體現在SSD產品方面，包含Kingston、Phison等模組廠近期亦回歸官方價格來進行交易，不再開放客戶另議以低價成交。

整體來看，TrendForce強調，由於賣方目前仍握有Wafer等相關NAND Flash產品漲價的主導權，短期市場價格波動在所難免，而第4季韓廠仍將加大NAND Flash減產規模，意圖維穩價格，但對照實際終端需求，買方仍保守甚至偏悲觀看待後續需求展望，即便採購價格被迫提高，仍難刺激訂單量上升，故本次Wafer現貨市場價格漲勢能否延續仍待觀察。

NAND Flash Flash NAND

延伸閱讀

記憶體族群回神 品安盤中上漲逾6% 群聯、威剛股價勁揚

沙國銷亞洲原油 10月看漲

蘋果iPhone 15系列傳減產 因零組件供應和需求憂慮

英特爾宣布終止收購Tower 集邦指「2大問題」恐讓晶圓代工市場增添挑戰

相關新聞

服刑前獨家告白！中興電工前董座江義福：轉念放下真的很難

中興電工集團總裁江義福進公司27年，繳出亮麗的成績單。如今面臨入獄服刑，他也只能選擇轉念放下，希望公司維持正常營運。

台積電培養的小金雞！光程研創如何讓「最老半導體材料」大復活？

這是一家台灣半導體新創公司，卻吸引Lumentum、Coherent等國際大廠搶著合作，他們讓最老的半導體材料「鍺」復活，變成足以和第3類半導體競爭的全新平台。

鴻海大未來／鴻海兩岸布局有郭台銘參選衝擊 美日投資也需「拆彈」

2019年，英國《金融時報》曾用「Taiwan's disrupter-in-chief moves into politics（台灣的破壞之王要投身政治」形容郭台銘參選總統的影響，以兼具「破壞」與「顛覆」雙重意境的disrupter，描繪鴻海創辦人郭台銘難以捉摸的經營性格，及其參選總統可能引發的政治波瀾。 當郭台銘重申「不再回答鴻海問題，有問題去問鴻海董事長劉揚偉，這不干我的事」，這家如鴻海自身所聲明「基於創辦人建立的基礎」，繼承郭台銘基業、備受全球矚目的蘋果手機最大代工廠、中國大陸最知名台商、因併購夏普震撼日本的企業，海外經營將持續考驗鴻海經營團隊。

家登、迅得深化合作 迅得總座談景氣 看好海外擴產需求

家登（3680）今（31）日攜手台灣半導體在地供應鏈聯盟夥伴召開記者會分享合作成果，身為家登與家碩重要夥伴的迅得（643...

導入半導體技術的新能源 加速推進全球產業的下一輪競爭

由於俄烏戰爭的影響，加快各國去除過去幾十年對於石化能源的過度依賴，全球高科技產業競相加大投資、研發新能源相關的技術，太陽能發電、儲能電池、海水製氫等領域。

CPU霸主英特爾、GPU一哥輝達！為何台灣在AI時代 有機會從這家新創小公司勝出？

國內AI晶片設計新創公司耐能智慧的創辦人暨執行長劉峻誠認為，輝達（Nvidia）固然以GPU成為AI時代的最大咖，其長年推動的設計平台CUDA更架構了外界認同度很高的生態系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦