TrendForce：原廠拉漲Wafer合約價、現貨出現短期漲勢

觀察NAND Flash' rel='NAND Flash' data-rel='/2/122046' class='tag'>NAND Flash現貨市場顆粒報價，在受到wafer合約價成功拉漲消息帶動，部分品項出現較積極詢價需求，研調機構TrendForce表示，主要原因是8月下旬NAND Flash原廠與部分中國大陸指標模組廠，議定新一筆Wafer訂單，並成功拉抬512Gb wafer合約價，漲幅約10%，其他原廠亦跟進將同級產品價格提升。

TrendForce指出，顯現原廠不願再低價成交，從而帶動Wafer現貨市場近期出現短期漲勢，不過，由於相關採購訂單是基於供應端報價調漲而湧現，是否有實際終端訂單支撐仍待觀察。

TrendForce進一步說，2022年第4季起由鎧俠（Kioxia）及美光（Micron）率先啟動減產，三星（Samsung）今年第2季才跟進，故減產效益到今年下半年才會發生，據悉，三星的減產幅度從起初的25%，第4季可能擴大到35%，代表目前市況供過於求壓力仍大。

TrendForce認為，原廠若不積極應對，即便下半年需求會溫和復甦，NAND Flash相關產品價格要落底反彈也有困難，因此，現下一線NAND Flash原廠均透過積極減產控制供給，力求止跌，避免價格持續破底。

模組廠方面，TrendForce點出，有鑑於NAND Flash Wafer漲價已造成其成本提升壓力，近期亦紛紛釋出調漲終端產品的意向，主要體現在SSD產品方面，包含Kingston、Phison等模組廠近期亦回歸官方價格來進行交易，不再開放客戶另議以低價成交。

整體來看，TrendForce強調，由於賣方目前仍握有Wafer等相關NAND Flash產品漲價的主導權，短期市場價格波動在所難免，而第4季韓廠仍將加大NAND Flash減產規模，意圖維穩價格，但對照實際終端需求，買方仍保守甚至偏悲觀看待後續需求展望，即便採購價格被迫提高，仍難刺激訂單量上升，故本次Wafer現貨市場價格漲勢能否延續仍待觀察。