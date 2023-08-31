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Q2全球企業SSD營收創新低 旺季成長恐不如預期

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

TrendForce研究顯示，受高通膨及經濟下行影響，各CSP（雲端服務業者）資本支出保守並持續調降全年伺服器需求，目前觀察中國大陸方面CSP業者今年雲端訂單較去年衰退，導致全年Enterprise SSD採購容量遞減；北美方面，部分客戶推遲伺服器新平台的量產時程，再加上擴大投資AI伺服器，導致Enterprise SSD訂單低於預期，使得第2季全球Enterprise SSD營收創新低，僅15億美元，季減24.9%。

第3季AI伺服器需求仍暢旺，反觀通用型伺服器訂單和出貨動能仍不見回溫，Enterprise SSD採購量持續承壓，全年採購位元量預估會比去年低。同時，供應方面，供應商再次下調產能利用率以減緩庫存增長速度；需求方面，伺服器客戶庫存仍高，採購動能依舊不足，預估使得第3季Enterprise SSD均價將呈現季跌約15%，可能進一步導致第3季營收表現旺季不旺。

不過，受惠AI伺服器需求持續看漲，同步帶動儲存訓練模型數據和結果的Inference Server需求提升，進一步刺激大容量Enterprise SSD的搭載比例上升，其中SK集團QLC大容量存儲的成本優勢將有助於其搭載率逐步攀升；其他如HBM、PCIe 5.0 SSD需求也獲提升，美光也加速相關產品的開發，後續兩家業者Enterprise SSD領域營收將有機會成長。

三星作為主要供應商，因此今年通用型伺服器需求下滑直接衝擊Enterprise SSD領域營收，尤其從第2季開始，高階運算AI投資成為主要趨勢，壓縮了通用型伺服器庫存去化的難度，同時也導致Enterprise SSD的營收大幅下滑，第2季Enterprise SSD領域營收約5.3億美元，季減34.1%。後續隨著企業紛紛轉向專注於AI服務，在追求高速運算的目標下，DRAM和HBM成為主要的記憶體選擇，整體SSD需求並沒有明顯成長的跡象，三星Enterprise SSD領域營收可能再受影響。

SK集團積極爭取通用型伺服器品牌業者的訂單，即便在業界都大幅減產之際，仍試著透過價格優勢擴大市占率，加上受惠於北美客戶的穩定訂單，SK集團的營收下滑程度略小於其他競爭對手，第2季Enterprise SSD領域營收為3.7億美元，季減18.3%。美光除了受惠於穩定的通用型伺服器品牌業者SATA SSD訂單，加上176層PCIe SSD也開始大量供應，Enterprise SSD出貨位元也明顯較第1季增長，相對其他供應商來說，第2季Enterprise SSD領域營收下跌幅度是最小的，僅季減1.8%。

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