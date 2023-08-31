英業達AI再升級！液冷模組已全面導入輝達、超微伺服器

代工大廠英業達（2356）持續佈局AI及5G、元宇宙、車電等領域的技術應用，旗下 Rhyperior 通用圖形處理器（GPGPU），不僅搭載輝達（NVIDIA）A100晶片，更已正式導入「全鋁冷板式液冷模組」。內部透露，採用這款全新的制冷方案，在大幅減少噪音的同時，也降低製造時的材料成本，將有效帶領團隊在AI應用領域再創高峰。

據了解，Rhyperior 為一款功能强大的4U GPU 處理器系统，主要基於輝達（NVIDIA）A100 Tensor Core GPU 和英特爾（Intel）Xeon 3rd Gen（Whitley 平台），以獨特和優化的方式結合 GPU 和 CPU，同時配備輝達（NVIDIA）節點切換架構 （NVSwitch），有效在嚴重依賴人工智能（AI）和機器學習（ML）的數字時代中，滿足現代企業對運算的一切需求。

英業達透露，該處理器過去主要提供「氣冷、氣冷加液冷」兩種散熱方案，而導入新款全鋁冷板式液冷模組後，可將材料成本大幅降低約三成；而機體上除內置8片輝達 A100 80GB GPU，顯存數達640G，還加上6個節點切換架構，並活用開放式循環的方式來散熱，有效的免除外部制冷機組約五成的風扇功耗。