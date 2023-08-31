華碩商用電腦、商用桌機高市占奪冠，3大新品今曝光

華碩今日宣布，深耕台灣有成，華碩商用電腦穩踞銷售冠軍。據市調機構IDC統計，2023年第二季華碩商用桌機以43.87%超高市占奪冠，除大型企業表現亮眼，更在政教、中小企業領域展現壓倒性優勢。

華碩商用筆電則憑藉30.08%蟬聯市占第一，在三大領域皆是翹楚。ASUS Expert全面升級第13代Intel®Core™處理器機種，支援最新IntelvPro平台，以硬體協助抵禦勒索軟體、軟體供應鏈攻擊，加乘設備安全與穩定性，並幫助資訊人員管理設備，降低企業成本；兼具組裝電腦的高靈活度及專業諮詢、售後服務，協助企業打造優質資安環境，為IT設備更換首選。

華碩商用電腦聚焦三大新品—商用筆電ASUS ExpertBook B9 OLED(B9403)、商用桌機ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower(D900MDR)與專業創作者桌機ProArt StationPD5(PD500TE)。無論是大型企業、中小企業、政教單位採購，抑或是專業經理人、工作室團隊，都能找到最適合的機種，並擁有三年保固、到府維修，馳名的華碩商用小隊提供售前規劃、售中諮詢、售後服務，免除後顧之憂。

ASUS ExpertBook B9 OLED(B9403)商用筆電極輕990g起的輕薄旗艦機ASUS ExpertBook B9(B9403)採第13代Intel處理器，支援vPro；最高64 GB LPDDR5 記憶體，並有優異電力續航、完整I/O連接埠；強化結構設計、通過MIL-STD 810H美國軍規測試及華碩內部測試，耐用可靠，防潑水鍵盤最高承受400cc液體持續三分鐘潑灑，杜絕常見意外；重視環保、降低環境衝擊，全金屬鎂鋰合金機身，輕盈堅固，是混合辦公模式的最佳幫手，備受企業高階經理人、管理階層青睞。建議售價：NT$46,990起；產品規格：ASUS ExpertBook B9 OLED(B9403)。

ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower(D900MDR)商用桌機，搭載最高第13代Intel ® Core™ i9處理器，支援Intel vPro ® Enterprise升級IT管理功能，最

高128GB記憶體，高效多工；最高GeForce ® RTX™ 3060顯示卡，提供雙HDD及雙SSD，免工具拆卸的機身，易於管理維護，延長使用年限，15升精巧機身，搭配可翻轉機箱設計內部可擴充空間最大化。建議售價：NT$65,000起；產品規格：ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower(D900MDR)ProArt Station PD5 (PD500TE)。

創作者桌機最高第13代Intel ® Core™ i9處理器、搭載專業級NVIDIA ® RTX™ A4000或NVIDIA ®GeForce RTX™ 40系列顯示卡，讓ProArt Station PD5 (PD500TE)成為最受信賴的創作者桌機，ProArt Creator Hub搭配ASUS Lumiwiz ® LED智慧指示燈等多種貼心設計，即刻掌握工作進度。最高128GB記憶體，獨家設計免工具硬碟托盤，擴充便利；適用於照片、影片編輯以及3D建模、渲染、動畫等創意工作，以巔峰效能打造最佳效率。建議售價：NT$54,000起；產品規格：ProArt Station PD5 (PD500TE)。