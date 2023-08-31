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穿上AI皮衣的男人 雲達楊麒令估AI伺服器2024銷售倍增

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
雲達總經理楊麒令預期自家的AI伺服器在2024年銷售倍增，且需求會維持更長期的時間。本報系資料照片
雲達總經理楊麒令預期自家的AI伺服器在2024年銷售倍增，且需求會維持更長期的時間。本報系資料照片

彭博資訊報導，輝達（Nvidia）的合作夥伴、ODM大廠廣達旗下雲達科技預期自家的AI伺服器在2024年銷售倍增，且需求會維持更長期的時間，因為企業要把AI融合到他們的營運與服務中。

雲達總經理楊麒令接受彭博電視專訪時表示，AI熱潮「實際上將繼續延續，你將見到未來幾年的成長繼續愈來愈強」。

廣達電腦配合輝達打造AI伺服器，已大幅受惠於華爾街押注這項技術是下個重大發展。如同輝達一樣，廣達股價今年來已經大漲超過兩倍。

楊麒令表示，各種零組件供應商正一起努力增加產能，並協助紓緩輝達先進AI晶片持續短缺的情況。但他沒有承諾到了明年將滿足客戶的所有需求。

輝達的主管本月向投資人表示，他們有信心提升供應，以滿足高漲的需求。

楊麒令說：「我們有非常受限的供應，但明年，我認為輝達將解決一切。」

楊麒令說，雲達年營收數十億美元，AI伺服器營收已占65%的整體營收。他區分AI伺服器分為包含由輝達製的繪圖處理器，以及包含由傳統處理器所驅動的硬體，後者多數硬體仍是以英特爾供應為主。

字母公司的Google Cloud、亞馬遜的AWS以及阿里巴巴集團控股公司都名列雲達的最大客戶。

雲達正與鴻海集團子公司工業富聯（FII）和緯穎競相提供伺服器給雲端服務業者，主要是在美國和中國大陸的雲端服務業者。

根據集邦科技，從2022年至2026年，全球AI伺服器的出貨預期將以29%的複合年率成長。分析師和研究人員對今年的估計已證實是過度保守，因為輝達已連續兩季提出超乎預期的營收財測震撼市場。

楊麒令在5月底成了鎂光燈焦點，當時輝達執行長黃仁勳參訪了雲達在Computex的展位，黃仁勳還把招牌皮夾克套在楊麒令身上。楊麒令表示，兩家公司最初是在2015年開始共同合作開發伺服器產品。

和許多其他製造商一樣，楊麒令持續關注美中貿易衝突。他表示，雲達正尋求在美國、德國和泰國發展生產線，同時維持在中國大陸現有的產能，但他也提到，企業無法忽視大陸這塊大市場。

楊麒令說：「我仍相信中國是最大的市場。我相信人們仍聚焦兩者，中國和世界其他地方。」

輝達 AI 雲端服務

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