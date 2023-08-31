蘋果i15 9月13日發表 手機戰開打

蘋果公司昨天發出新品發表會邀請函，將在美西時間九月十二日上午十時（台灣時間十三日凌晨一時）發表新一代手機iPhone 15。隨著蘋果i15上市倒數計時，非蘋陣營也動作頻頻，包括三星、華為、OPPO等近期陸續發表新機，藉此迎戰蘋果，為下半年全球智慧手機大混戰揭開序幕。

蘋果今年主題為「Wonderlust」（好奇心探索），搭配鈦灰色、鈦藍色邀請函主題，預告iPhone 15新品將有新色上架。依照往例，蘋果iPhone 15依舊推出四款新機，分別是平價款iPhone 15、iPhone 15 Plus，以及旗艦機iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。其中最吸睛的是i15 Pro Max首度搭載潛望式鏡頭，提供最高六倍光學變焦；其次，今年iPhone也將採用鈦金屬材質，並將搭配全新的鈦藍色、鈦灰色。據了解，因為採用鈦金屬，iPhone 15重量將比iPhone 14輕。

蘋果預告新品發表也帶動台股蘋概股走勢，昨天三大法人同步買超的蘋概股有日月光、台積電、致伸、晶技、宏捷科等。法人表示，蘋概股昨漲跌互見，因市場預期iPhone 15出貨量可能持平甚至下修，在消費者換機意願與需求下降的情況下，手機銷售情況表現不佳，若新機不具有使消費者有感的規格提升的亮點，或是預購情況熱烈，市場對蘋概股的期待可能會降低。

下半年一向是智慧手機新品齊發的旺季，不光是蘋果新機備受矚目，許多非蘋陣營也紛紛在第三季推出旗艦機種卡位市場商機。其中，三星近期推出新款折疊旗艦機Galaxy Z Fold 5與Z Flip 5，不僅在台灣熱賣，在母國南韓更創下預購訂單首度超過一百萬支的新紀錄。華為則於廿九日在中國大陸正式開賣新款旗艦機Mate 60 Pro，是全球首款支援衛星通話的智慧手機。

OPPO方面，旗艦機Reno10 Pro系列已上市一個月，該機種主打潛望式鏡頭與AI超清長焦。

綜觀今年蘋果整體銷售走勢，台經院資深產業分析師邱昰芳指出，蘋果第二季針對iPhone 14系列降價促銷，讓蘋果第二季銷售有撐，也展現在蘋果的財報表現。只不過，雖然蘋果第二季交出亮眼銷售成績，市場卻難以樂觀看待今年下半年新機上市銷售表現，邱昰芳說，i15初期備貨量雖與過往差不多，「但供應鏈看法都比較保守。」顯示手機市場已日益成熟、不會再有大成長，而會愈來愈像過往的PC，逐步邁入產業景氣循環周期。