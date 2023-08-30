降低詐騙！境外來電語音警示服務 9月中旬再升級

NCC（國家通訊傳播委員會）今日表示，9月中旬起，所有境外電話打進市話，都將有7秒的語音警示，至於先前沒有境外來電語音警示的行動電話，三大電信業者也將自9月中旬起陸續推出相關服務，藉以降低詐騙集團接觸民眾的機會。

對於許多長輩來說，家中市話就是對外聯繫親朋好友的唯一管道；過去，詐騙集團一直撥打各家各戶市話，喬裝成政府單位、投資機構來行騙家中長者，這也讓不少長輩對於電話詐騙相當憂心。

為此，NCC在今年7月已經要求中華電信率先推出境外來電語音警示服務，7月份起，只要是+886-9開頭的電話號碼打進市內電話，都會有一段7秒的語音警示，讓接電話的人知道，打進來的這通電話來自國外，藉此提高警覺心。

NCC副主委暨發言人翁柏宗今日指出，先前上線的電話號碼語音示警範圍以「+886-9」開頭的號碼為主，但預計9月中旬開始，所有境外來的語音電話，無論國碼為何，通通都會在市內電話接通前，先有一段7秒鐘的語音警示。

除了市內電話之外，這項政策也將推廣至行動電話。

翁柏宗指出，行動電話境外來電語音警示服務原本要到10月底才會上路，但中華電信積極更正軟體，預計下周就可以將語音警示推行到行動電話上面，待壓力測試過後，這項服務預計9月中旬上路，初期，來電語音警示範圍也先以「+886-9」號碼為主，除了中華電信之外，台灣大哥大、遠傳電信也預計將在9月底、10月初推出這項服務。

翁柏宗指出，目前全台灣93-94%的市話都是中華電信用戶，一般市話用戶都可有境外來電語音警示服務，希望透過這樣的方式，避免民眾接觸此類涉詐電話，降低詐騙案發生機率。