回收寶特瓶製成愛心傘 中華電、願景工程、中國信託推免費借

中華電信（2412）今 (30) 日宣布，將攜手中國信託一同率先響應願景工程基金會發起的「傘傘發亮」行動，透過企業回收寶特瓶後，將寶特瓶製成愛心傘，並結合全台中華電信門市及中國信託銀行分行，提供臨時有需求的民眾借用。

中華電信表示，「傘傘發亮」行動首創跨企業免費借還服務，從九月起6,000把「寶特瓶循環愛心傘」將在全台近600個分行／門市，供民眾借用，使用者可甲地借、乙地還，期待在提供便民的服務的同時也推動環境教育，發揮「循環X共享」的永續精神，協同民眾一起為地球和環境永續努力。

國內許多優秀企業都為邁向2050淨零碳排不遺餘力，但能跨產業攜手共創共好的卻不多見，作為永續資優生的中華電信與中國信託，不僅入選2022年DJSI（道瓊永續指數）世界指數，更率先參與由願景工程搭建的合作平台，真正落實聯合國永續發展目標 (SDGs) 第17項—夥伴關係，永續行動的領先者不再是一枝獨秀，而是不分你我，在「循環X共享」的乘法概念下，將能量擴大，速度更快、做到更好，共同為永續擴散各自產業的影響力。

中華電信指出，我國寶特瓶年平均回收量高達10萬公噸，在全球減塑淨零的趨勢下，循環經濟是全球共識，「傘傘發亮」行動利用日常回收寶特瓶再製成「循環愛心傘」，利用生活實踐，讓人人都能推動循環經濟的齒輪。透過實體愛心傘推動環境教育，在提供客戶多元暖心服務的同時，也能深植環境教育。

中華電信董事長郭水義強調，中華電信為保護地球環境，致力以「科技減碳」及「使用再生能源」兩大策略，實現綠能低碳願景，已設定2030年碳排減半，2040年百分百再生能源 (RE100)，2050年前達成全面淨零排放目標，並從2021年起創新推動「5G無塑 無拘無束」活動，用實際行動愛護環境，期透過這次循環愛心傘活動，實踐循環經濟、分享經濟理念。

中國信託表示，金融業是扮演催化全球經濟加速低碳轉型的重要角色，此次響應願景工程基金會發起的「傘傘發亮」專案，以具體行動凝聚企業、同仁及客戶的永續共識，傳達本專案的核心價值，教育分行第一線同仁在面對客戶時，宣導使用環保再製品的觀念。此外，中國信託身為「永續金融先行者聯盟」之一，亦透過永續金融先行者聯盟、Home Run Taiwan等臉書粉絲專頁，傳遞「循環X共享」的理念，引導民眾實踐減碳也減少塑膠用量，為永續生活盡一份心力。

願景工程今年倡議的「傘傘發亮」線上策展，以聯合國「Act Now」個人減碳即刻行動為主軸、生活永續為命題，解鎖循環回收新觀念及生活永續的多元性。上線後吸引50萬人次參與、逾萬人完成「Act NOW小學堂」永續測驗，測驗結果發現，僅6成的民眾，對於永續的了解勉強及格；而且竟有多達70%的人，並不知道寶特瓶該如何正確回收！誤認要將瓶蓋、瓶身分開回收，事實上如果拆開，瓶蓋容易遺落，反而降低回收率。有超過一半的人，對於餐桌上的食材碳排也出現誤區，以為不吃紅肉最減碳，但忽略了進口運送所產生的高碳排。

線上策展邀請民眾親身實踐生活永續，提供相當多日常就可以做的綠色行動，讓有興趣的人透過「傘傘發亮」都可以無痛做永續，為地球盡一份心力。

2024年《全球塑膠公約》即將上路，聯合國積極呼籲全球必須正視塑膠汙染對環境造成的破壞，需要為大量的塑膠垃圾問題尋求新解方。「傘傘發亮」專案倡議從生活力行減塑、減碳，推動大眾以使用取代購買的新觀念，在提供便民愛心傘服務的同時，更提升用傘民眾「循環X共享」永續意識，減少不必要的資源浪費。九月起「寶特瓶循環愛心傘」可於全台中華電信門市、中國信託銀行分行自由借用，使用完畢請記得返還、開啟下一次共享，讓您我攜手為環境盡心力。