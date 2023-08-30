今晧布局車用AI 收購勤天科技 搶攻日系車用大廠

今晧 （3011） 今（30）日宣布，擬收購勤天科技，正式踏入車用AI產業領域。此收購案於1.2億元內，授權董事長收購勤天科技100%股權，此案已獲得今晧董事會通過。

勤天科技專精於提供車載相關的軟件及解決方案，在車用AI及相關平台系統的開發設計具有雄厚實力，能提供晶片需要的相關應用程式，如AI演算法與車載ECU（Electronic Control Unite）汽車電子解決方案的Turnkey，並與IC 設計公司合作，已打入日系車用Tier 1 多年，如Panasonic， AISIN等。近年更主推「影像辨識技術」、「車內、車外ADAS」、「智慧多感測模組融合技術」等方案，在擁有AI核心技術優勢下，加上與日本商社及大型學術機構之策略合作關係，與多家日系汽車品牌Tier1系統開發商都有長期合作專案，產品及技術亦得到Toyota、MITSUBISHI等日系車廠的認可。

今晧在連接器的製造領域深耕多年，過去多侷限於OEM代工為主，此次收購勤天科技除了可強化車用AI設計開發之技術優勢外，由於勤天科技已取得多家日系車廠認證，此舉將擴大今晧產品在日系車廠的能見度，加快完成今晧公司未來在車載產品與AI業務的整體布局。

今晧表示，原有連接線業務將持續開拓並著重車載產品之開發，且部分連接線產品已取得歐美車廠認證，與勤天科技的日系車廠客戶將有產品與客戶互補之優勢，有利於未來AI相關應用之演算法、模組、整機、一站式解決等方案之業務開拓。後續公司也會持續布局AI軟硬整合版圖，深耕發展車用與AI相關市場，提高整體毛利率，盼能強化公司在市場上之競爭力，完成產品升級並提高國際能見度。