機台、機房都要乖乖！中華電信跨界聯名客製綠乖乖

中華電信（2412）表示，中華電信IDC為企業提供完整、可靠與安全的機房服務，滿足企業在機房、上網、資安及雲端的多元需求。隨著中元普渡到來，身為台灣資料第一品牌的中華電信特別跨界與「乖乖」聯名合作，訂製安心綠色乖乖贈予進駐中華電信IDC的客戶，保佑機台設備順暢運作，讓企業能「安心放、放心安」。

「綠乖乖可保佑機台設備順暢運作」是揚名國際的台灣特有文化，不僅曾被BBC報導，更廣獲國內外知名企業青睞，中華電信表示，首次與乖乖跨界聯名，訂製中華電信聯名綠乖乖，包裝印製電腦、server等常用機器設備，搭配「IDC穩定又可靠，機器乖乖不胡鬧」標語，強化客戶信心，更設計「永不當機」、「機器乖乖，不想加班」等趣味標語，希望藉此加強綠乖乖特有的庇佑力量。首波訂製中華電信聯名綠乖乖活動，即日起至12月底，客戶只要成功申辦IDC衛星機房優惠方案，即可獲得「限量特製聯名綠乖乖一箱」，可用於中元普渡拜拜、或擺放在自己的辦公室及各種設備上，達到傳統「綠乖乖讓機台設備乖乖」的效果。

同時，中華電信表示，將於今年10月推出第二波全新乖乖加值服務，不僅提供專業機房服務讓客戶託管重要設備，更持續優化各個面向的客戶體驗，讓中華電信完整的IDC服務，成為讓企業安心與業務成長的最佳助攻手。

中華電信指出，IDC自即日起推出衛星機房優惠方案，幫助企業解決過去維運機房需要付出高額設備及人力成本，以及遇到散熱不佳、臨時斷網、遭受惡意網站、駭客攻擊等等各種突發狀況而造成營運中斷、甚至衍伸消費糾紛、個資外洩等法律責任及公關危機。中華電信以超值優惠價格提供企業IT架構必備的機房、上網、資安以及雲端等等的包套服務，每月最低只要6,000元，就可快速佈署進駐，讓企業輕鬆享有專業的機房服務，讓各種類型與規模的企業皆能夠達到「安心放、放心安」。IDC衛星機房優惠方案自即日起可申辦，年底前申辦再加贈「限量特製聯名綠乖乖一箱」。