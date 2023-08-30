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台積電美廠進度落後 推遲到2025年才投產？網友喊「收一收回來算了」

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台積電亞利桑那州廠區。圖為去年年12月6日美國總統拜登（中）前往視察。路透
台積電亞利桑那州廠區。圖為去年年12月6日美國總統拜登（中）前往視察。路透

根據英國衛報報導，台積電美國亞利桑那州廠進度落後，投產計畫推遲到2025年，近日有曾在案場工作的美國勞工認為，現場管理混亂不堪，最該做的是請台灣承包商離開。有網友見狀於 PTT 喊「收一收回來算了吧」、「笑死，熟悉的劇本」。

曾在案場擔任主管的知情人士解釋，如果美方勞工不同意他們的作法，他們會威脅「把工作交給別人做」，工人指出，一小塊區域裡會有多個承包商，全說著不同的語言。沒人協調任何事情；每個人都擋了別人的路，材料四處存放，不斷地阻礙到小型項目。

工人們同時指出，主承包商會交代他們一項優先任務，但每天都在變，或者他們全然改變主意，因此很難完成任務並因此再增延誤；工人說，當你必須組裝、拆掉、組裝、拆掉，真的做上五、六次，成本就會是原始報價的五、六倍，很可能因為涉及拆除而變得更貴。

有網友指出，「台灣標準就是邊做邊改啊」、「美國又不是第一次蓋晶圓廠，感覺是台美的風格不同」、「預計2024年底啟用 我看到2025都生不出來」、「美廠最好不要開工 利多」、「美積電變成麻煩了」、「照美國標準，美國廠大概要2030才能蓋好了」、「我看美國廠不要營運比較好」。

美國 晶圓廠 台積電

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