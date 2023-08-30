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Google Cloud與NVIDIA擴大合作 布署AI基礎架構及軟體

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Google DeepMind 和 Google研究團隊所使用的 NVIDIA 生成式AI人工智慧技術，現已優化並可供全球Google Cloud客戶使用。圖/NVIDIA提供
Google DeepMind 和 Google研究團隊所使用的 NVIDIA 生成式AI人工智慧技術，現已優化並可供全球Google Cloud客戶使用。圖/NVIDIA提供

Google Cloud與NVIDIA今日宣布推出新的人工智慧（AI）基礎架構和軟體，提供客戶建立和部署大規模的生成式人工智慧模型，並加速資料科學工作負載。

在Google Cloud Next的一場爐邊對談中，Google Cloud 執行長 Thomas Kurian與NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳討論這個合作夥伴關係，如何將「端到端」的機器學習服務帶給全球最大型的人工智慧客戶，包括在基於NVIDIA技術建構的Google Cloud服務中，使運行人工智慧超級電腦變得更加容易。新的軟硬體整合使用了過去兩年來Google DeepMind和Google研究團隊所使用的相同NVIDIA技術。

黃仁勳表示：「我們正處於一個加速運算和生成式人工智慧相結合的轉折點，以前所未有的速度推動創新。我們與Google Cloud的擴大合作將幫助開發人員加速他們在基礎架構、軟體和服務等方面的工作，從而提高能源效率並降低成本。」

Kurian表示：「Google Cloud在人工智慧創新方面有著悠久的歷史，旨在促進和加速我們客戶的創新。許多Google 產品都是基於NVIDIA GPU 建構和提供服務的，我們許多客戶正在尋求 NVIDIA 的加速運算，以高效開發大型語言模型，從而推動生成式人工智慧的發展。」

Google用於建立大型語言模型（LLM）的框架PaxML，現已經優化以支援NVIDIA加速運算。

PaxML 最初是為了跨越多個Google TPU加速器切片而構建的，現在使開發人員能夠使用 NVIDIA H100 和 A100 Tensor Core GPU 進行先進且完全可配置的實驗和規模。NVIDIA NGC軟體目錄中即刻起提供GPU優化的PaxML容器。 此外，PaxML在 JAX 上運行，JAX 已針對利用 OpenXLA 編譯器的GPU進行優化。

Google DeepMind和其他Google研究人員是首批使用PaxML與NVIDIA GPU進行探索性研究的團隊。

NVIDIA NGC 容器登錄服務中將立即提供用於PaxML的NVIDIA優化容器，提供全球正在構建新一代人工智慧應用的研究人員、新創公司和企業使用。

此外，兩家公司還宣布Google透過Google Dataproc服務將無伺服器Spark與NVIDIA GPU整合。這將幫助資料科學家加速Apache Spark的工作負載，以準備進行人工智慧開發所需的資料。

Google NVIDIA 人工智慧

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