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Google Cloud、NVIDIA 強化合作 推動 AI 運算發展

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

Google Cloud 與輝達（NVIDIA）宣布推出新的人工智慧基礎架構和軟體，提供客戶建立和部署大規模的生成式人工智慧模型，並加速資料科學工作負載。

在 Google Cloud Next 的一場爐邊對談中，Google Cloud 執行長 Thomas Kurian 與 NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳討論了這個合作夥伴關係如何將端到端的機器學習服務帶給全球最大型的人工智慧客戶，包括在基於 NVIDIA技術建構的 Google Cloud 服務中，使運行人工智慧超級電腦變得更加容易。

黃仁勳表示，我們正處於一個加速運算和生成式人工智慧相結合的轉折點，以前所未有的速度推動創新。我們與 Google Cloud 的擴大合作將幫助開發人員加速他們在基礎架構、軟體和服務等方面的工作，從而提高能源效率並降低成本。

Kurian 表示，Google Cloud 在人工智慧創新方面有著悠久的歷史，旨在促進和加速我們客戶的創新。許多Google 產品都是基於 NVIDIA GPU 建構和提供服務的，我們許多客戶正在尋求 NVIDIA 的加速運算，以高效開發大型語言模型，從而推動生成式人工智慧的發展。

Google 用於建立大型語言模型（LLM）的框架 PaxML，現已經優化以支援 NVIDIA 加速運算。

PaxML 最初是為了跨越多個 Google TPU 加速器切片而構建的，現在使開發人員能夠使用 NVIDIA H100 和 A100 Tensor Core GPU 進行先進且完全可配置的實驗和規模。NVIDIA NGC 軟體目錄中即刻起提供 GPU 優化的 PaxML 容器。

此外，兩家公司還宣布 Google 透過 Google Dataproc 服務將無伺服器 Spark 與 NVIDIA GPU 整合。這將幫助資料科學家加速 Apache Spark 的工作負載，以準備進行人工智慧開發所需的資料。

Google NVIDIA 人工智慧

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