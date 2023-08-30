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英業達登創投年會大談AI 與卞志祥、郭水義同場較勁

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

全球AI浪潮正如風潮般席捲而來，各行各業紛紛啟動「人工智慧技術」的佈局，而創投公會近日也宣布，將以AI浪潮為主軸，盛大舉辦「台灣創新投資年會」，並邀請AI伺服器代工大廠英業達（2356）以及台灣微軟總經理卞志祥、中華電信董事長郭水義等大咖同場較勁，以創新思維帶領大家在AI龐大的市場中，取得一席之地。

創投公會指出，這次活動主要攜手台灣人工智慧學校、及台杉投資公司等夥伴來籌備，也特地邀請多名AI產業先鋒，以領航者的身分帶領參與者深入了解AI創新應用及商業價值，並透過新創Demo Show與政策實際的對談，逐步釐清最前端的AI技術發展方向，並詳細解析出投資人應該訂定的實際應用商機。

當天特別邀約「5G」、「智慧製造」及「生技醫療」等產業龍頭演講，包括台灣微軟總經理卞志祥、AppWorks董事長暨合夥人林之晨、臺灣證券交易所總經理簡立忠、中華電信董事長郭水義、資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠，探討AI導入的新商機及新未來，凸顯AI在各種領域的多元應用。 

創投公會透露，隨著AI技術持續發展，該如何在龐大的市場中，找到未來發展的正確方向已成一大難題，而活動藉由規劃多場演講，聚焦於產業發展及投資趨勢，讓參與者不論是企業家、投資人或是創業家，都能在這裡找到切身關心的主題，並邀請英業達及林口長庚紀念醫院旗下的兩大產業代表，實際分享自身最新實務經驗，大秀智慧製造與醫療應用案例，提供相關機構及企業未來發展規劃參考，相當吸睛。

英業達。記者吳康瑋／攝影
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