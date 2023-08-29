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能靠政府打詐嗎？NCC媒體群組被詐騙帳號混入也分不清

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
NCC 媒體群組被詐騙帳號輕易冒名進入，還張貼詐騙訊息。記者彭慧明／攝影
NCC 媒體群組被詐騙帳號輕易冒名進入，還張貼詐騙訊息。記者彭慧明／攝影

政府大張旗鼓組打詐國家隊，但詐騙集團手法更高，國家通訊傳播委員會（NCC）的媒體群組昨日晚間混進投資詐騙帳號「漲停潛力無限」，因為晚間負責人下班，詐騙帳號直到今天才被強制退出群組。

NCC在疫情期間為了聯絡媒體，設立LINE 的OPENCHAT線上記者會專用社群，用以通知訊息。OPENCHAT有設立管理員機制，入群前要自報媒體與姓名，結果輕易就被詐騙帳號侵入。今年3月，亞太電信因未落實KYC（Know Your Customer，確認客戶身分），導致門號被用於詐騙，遭NCC裁罰450萬。7月底，台灣之星更因未落實KYC被重罰1,600萬元，結果NCC自己管理的群組被詐騙帳號輕易冒名進入，到底有沒有盡到天天在喊的「KYC」？頗為諷刺。

更奇特的是，媒體追問詐騙帳號如何混入群組，NCC坦言群組被「偽冒記者身分加入社群及張貼疑似詐騙訊息」，隨後乾脆宣布「任務編組解散」，因為恢復實體活動，「本社群任務已結束，預定於112年9月1日關閉社群」，回歸傳統的簡訊、email收通告。

NCC乾脆直接宣布，9月1日解散群組。記者彭慧明／攝影
NCC乾脆直接宣布，9月1日解散群組。記者彭慧明／攝影

詐騙集團 NCC 社群

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