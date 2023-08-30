FT：輝達股價弱點是台灣

英國金融時報（FT）亞洲評論編輯尹允（June Yoon，音譯）指出，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）股價的關鍵弱點將是台灣，包括晶片生產與先進封裝都大幅仰賴台積電，以及台灣面臨的地緣政治風險。

輝達日前發布上季財報與本季財測都超乎市場預期，股價一度衝上歷史新高。輝達預估，本季營收將比去年同期大增約170%，以這個成長速度來看，分析師普遍認為輝達原本看來誇張的股價價位似乎又比同業更便宜，但之後輝達股價開始下跌。尹允認為，元凶可能是台灣。

台積電是輝達最重要的晶片代工夥伴，相較於輝達上季銷售創紀錄，台積電上季合併營收反而比去年同期下滑約一成。根據台積電先前於法說會上釋出的訊息，上季高速運算（HPC）營收占比44%為最大宗。

談到外界關注AI相關營收計算方式，台積電說明，公司定義為CPU、GPU和AI加速器等執行訓練和推論功能的伺服器 ，AI處理器其需求約占公司總營收6%，預測這項需求在未來五年將以近50%的年複合成長率增加，占台積電營收比重也將增加到低十位數區間（low teens，11%至13%）。

台積電上季營收未如輝達一樣衝高，暗示輝達創紀錄的營收，與該公司提高晶片價格的能力較有關。輝達的定價權、加上稱霸熱門GPU的地位，進一步提高對投資人的吸引力。

尹允認為，輝達太過仰賴台積電代工晶片，由於台積電也是其他全球諸多產業客戶獨家先進晶片製造商，結構性的供應限制將難以避免，輝達要化解晶片短缺的複雜度高於其他產業。輝達對台積電的仰賴不只在先進製程，還有先進封裝。

尹允說，從晶片製造到封裝的半導體生態系主要都在台灣，導致業者難以在台灣以外地區製造，考量成本，在其他國家興建更多晶圓廠，並非輝達等需要最高技術晶片業者的解方。

此外，晶片生產過程中，對溫度、粉塵、外部震動都高度敏感，在漫長而複雜的製程即使有少許干擾，也會造成晶片效能不彰，因此台灣面臨的地緣政治風險，不容市場忽視。

尹允認為，輝達高階晶片的需求會持續增加，但輝達對台灣的曝險，也是投資人試圖預測輝達股價走勢時，應謹記在心的事實。