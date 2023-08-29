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不讓韓流專美 中華電董座郭水義：台流更行 加碼投資

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

近年韓國影事音作品行銷全球，引起一波波韓流，而韓國電信業者更扮演推波助瀾角色。身為台灣最大電信龍頭中華電信（2412）董事長郭水義今日表示，韓流「行」，台流「更行」，中華電信將配合政府倡議能量，加碼投資戲劇等內容，打造更好環境及影視音內容。

郭水義今日出席中華電信基金會舉行「2023小導演六周年成果發表會」暨頒獎典禮。

郭水義表示，MOD和Hami Video影視是5G、AIoT的重大發展之一，中華電會邀請內容供應商合作，持續擴充戲劇、運動、電影，例如近期中華電參與出品的台劇「八尺門的辯護人」就取得很好的成果，近期杭州亞運也即將登場，可望取得不錯收視成績。

為了鼓勵台灣影視音產業，立法院已經三讀通過「文化創意產業發展法」，日前文化部指出，為促進我國原生文化內容智慧財產開發、產製及流通，營利企業或個人投資行政院核定「國家戰略重點文化創意產業」文創公司或有限合夥事業、專案，並達2年以上，可抵減所得稅額。

據媒體報導，文策院董事長蔡嘉駿指出，已有數個國內大型金控集團、電信公司、跨國媒體集團與文策院積極洽談投資合作計畫，在政策利多帶動下，文策院與民間可望在五年內共同投資200億元。

郭水義今日也提到，中華電信未來將持續加碼投資戲劇，尤其文創法通過後，投資抵減政策獲得業界認同，中華電信將結合政府倡議，促成文創內容投資。

過去曾有立委呼籲電信龍頭中華電信應向韓國電信業看齊，擴大投入台灣影視內容產業，郭水義指出，已經與文化部討論，韓流「行」，台流「更行」，中華電信除在政策鼓勵下善用能量，促成投資影視音內容外，5G開台後，中華電信更將5G及各種新技術導入文化展演活動，例如AR、VR，提升文化產業。

中華電信 韓流

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