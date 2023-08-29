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宏碁獲2023年CRN年度評鑑 於筆電類別獲得最高榮譽

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

美國The Channel Company旗下專精資訊通路的雜誌CRN評選宏碁（2353）為2023年CRN年度評鑑（ARC ，Annual Report Card）筆記型電腦／行動運算（Notebooks／Mobile Computers）類別的獎項得主；此獎項旨在肯定提供開創性產品、服務及合作夥伴策略的頂尖科技品牌。

宏碁美國區通路業務副總Philip Burger表示：「我們很高興獲得通路合作夥伴肯定，認可宏碁在協助他們拓展事業方面的努力；這個獎項肯定宏碁的銷售、行銷、產品、服務和運營團隊與解決方案供應商間緊密合作的成果，並將於未來致力滿足解決方案供應商及企業客戶的需求。」

CRN ARC獎項具有38年的悠久歷史，於資訊科技產業中更被譽為最具威望的榮譽之一，致力表彰透過技術創新和合作夥伴關係，拓展資訊科技通路的優秀品牌。此外，透過解決方案供應商所提供的反饋，則表揚科技提供者在規劃利於通路的產品方案、堅強的合作夥伴策略及建立長期成功關係等方面所做的努力。

ARC獎項由The Channel Company進行的限定研究調查，於今年的調查中，來自北美地區的3,300家解決方案供應商將根據４個標準對68個供應商合作夥伴進行評分，其中包括產品創新、協助方案、合作夥伴關係及雲端托管服務；並於通路合作夥伴的重要技術領域中，對25個主要產品類別進行評選。

CRN評選指出，宏碁在最重要的技術類別中佔據領導地位，更在產品創新、支援協助、夥伴關係及雲端托管服務的四個評選項目中皆獲得最高分數，且於行動運算類別中取得優勝，遠遠領先次位品牌6分以上。

宏碁 美國

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