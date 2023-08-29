TWNIC 調查顯示：未辦5G者超過七成轉換意願不高

5G服務在2022年上路，但台灣民眾使用意願不如 4G，根據TWNIC公布的2023台灣網路報告顯示，5G使用者滲透率到去年為26.77%，雖逐年上升但已無明顯成長，無意轉換5G的受訪者比率超過七成。

TWNIC調查顯示，5G在2020年上路，2022年快速成長到18%，到今年上半年調查為止，再成長到26.77%。受訪者調查顯示，近三成(29.71%) 受訪者表示完全沒有轉換5G意願，40.76%的受訪者表示不太有意願轉換。

23.71%用戶表示有意願或非常有意願，但有意願者比前一年下降了8.81個百分點。主持研究的陽明交大教授陶振超表示，有可能是用戶不知道「辦了可以幹什麼」，也就是仍沒有明顯驅動升級的應用。

此現象在國家通訊傳播委員會(NCC)今年初公布的2022年通訊傳播市場報告也獲得印證，NCC委外調查報告顯示，台灣16歲以上民眾手機上網流量方案，以吃到飽為主，占比達79.4%，但消費者由4G轉換到5G服務意願不高，不轉換比例為71.4%，有轉換僅27%。換言之七成用戶還在用4G。