經濟部促車輛中心提供一站式驗證服務

隨著AI世代重新定義未來，在車輛智慧化的過程中，提升車艙內體驗的智慧座艙，將成為台灣車電產業站上國際供應鏈位階的重要關鍵；車輛研究測試中心（ARTC車輛中心）在經濟部技術處科技專案的支持下，建置智慧座艙與多合一動力總成測試驗證能量，將引航產業數位轉型、加速開發期程，一站滿足產業需求，協助臺廠與國際接軌。

車輛中心董事長王正健表示，車輛的智慧化發展正加速創造全新的車輛產業，AI快速演變的進程更是突顯臺灣車電產業的利基地位，如電動車的發展不僅有動力系統受到關注，更延伸至車內的生活空間所使用的智慧座艙，也就是大型且多用途的面板裡。未來，智慧座艙將提供眾多的軟硬體應用，包含人機互系統、車內乘客的姿態監控、車外各種感測設備，或是空中下載、車聯網等，都是臺灣產業的強項。

而以專業測試驗證為基石的車輛中心，具備國際實驗室認可的檢測能量，且持續創新研發引領技術轉型，輔助業者在台灣就能取得合格證書得以外銷，舉凡業者開發智慧座艙相關新品之驗證測試需求，從環境測試、振動噪音、電磁相容、衝擊測試等，皆有相對應的檢測實驗室，協助產業即時卡位，跟上智駕浪潮。

當車艙空間的需求不再只有影音娛樂，智慧座艙由8吋的小型面板，演變從駕駛座延伸至副駕空間的55吋一體式面板，內容搭載的軟體進化有ADAS輔助系統，諸如盲點偵測、車道偏移、自動跟車等，並設置導航、互動影音娛樂，當設計開發相關的電子產品時，是否能夠承受長時間的曝曬、或是零下低溫的寒冷環境、甚至是大量粉塵的侵襲等，車輛中心的高變率環境溫溼度模擬系統設備、及大型溫度衝擊環境模擬系統設備，可於20分鐘內，在零下50度C至150度C之間做升溫或降溫的環境衝擊測試，以助廠商檢視產品內部電路板的耐受品質，或進行高變率的結露模擬，評估產品組裝的氣密特性。

有鑑於國際市場已有大型車電產品的驗證需求，如智慧座艙55吋大型面板、電動車輛驅動馬達等，在車輛中心完整的實驗室群中，皆可取得全方位的測試驗證，亦可銜接整車的驗證，一站式滿足產業需求，為產業裝上推向國際市場的進攻利器。