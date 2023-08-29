「地表最強蘋果分析師」郭明錤曝iPhone15最大賣點

蘋果iPhone 15發布會將在9月舉行，有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤今日釋出看法。他指出，Apple在9月新產品發布前，股價有望迎來反彈機會，並可望在2023與2024年成為全球最大智慧型手機品牌。

他還預言大立光為潛望鏡趨勢領先與主要贏家，因為潛望鏡是iPhone 15系列最大的賣點，同時受惠中國手機品牌華為潛望鏡機種出貨成長快速。

「預期售價最高的iPhone 15 Pro Max佔iPhone 15系列訂單約35%至40%，為佔比最高者。iPhone 15 Pro Max在2H24出貨量也較同期iPhone 14 Pro Max成長10–20% YoY。上述意味著Apple樂觀看待僅iPhone 15 Pro Max才有的潛望鏡之賣點。」郭明錤說。

他並表示，受益於iPhone 16 Pro也將配備潛望鏡相機，預估明年下半年iPhone潛望鏡鏡頭出貨量將年成長約70%。且受惠華為更是目前中國手機品牌中成長最快與最積極採用潛望鏡者，預估今年潛望鏡機種出貨約1500萬至2000萬部，明年可望成長70%至80%，達到約3000萬部。

郭明錤認為，大立光是iPhone 15 Pro Max潛望鏡鏡頭獨家供應商，也是華為潛望鏡鏡頭的主要供貨商 (出貨占比60%以上)。潛望鏡單價高，約為一般高階7P鏡頭3–4倍或以上，故大立光可望受惠Apple與華為積極採用潛望鏡的光學策略。