昇佳業績拚勝上半年 下半年大啖陸韓品牌訂單
感測晶片廠昇佳（6732）受惠於韓系客戶下半年推出的摺疊手機、智慧手錶等新品帶動，由於昇佳在韓系客戶新品當中供貨數量增加，昇佳第3季起出貨也開始同步轉強。法人預期，昇佳下半年營收將有望繳出優於上半年的成績單，且明年更將迎來市場全面復甦需求。
三星最新推出的 Galaxy Z Fold 5、Galaxy Z Flip 5 等新款摺疊手機，已經在8月中起陸續在全球上市。供應鏈指出，韓系客戶摺疊手機的感測器訂單本次仍不僅持續交由昇佳供貨，且本次除了螢幕下、後鏡頭感測器之外，現在還多了前鏡頭感測器，等同於出貨數量從過往了2顆增加至3顆。
法人指出，昇佳早在今年第2季就開始進入量產出貨階段，出貨動能一路拉高到今年第3季，昇佳除了韓系客戶訂單之外，中國手機品牌客戶由於採用 OLED 螢幕，藉此提高機種規格，以達到刺激銷量，昇佳下半年亦同步供貨 OLED 螢幕下解決方案，使下半年出貨表現可望優於上半年。
昇佳公告7月合併營收達3.57億元、月成長0.73％，相較去年同期明顯成長44.8％，累計今年前7月合併營收為23.38億元、年減13.9％。法人預期，昇佳下半年合併營收有望繳出優於上半年的成績單，明年有機會迎來手機市場全面復甦需求，使業績重回成長軌道。
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