RISC-V：從重點突破走向多點繁榮

從物聯市場走向高性能領域是RISC-V近年來的發展主線。這一進程從近日召開的2023RISC-V中國峰會上可以看出，正在取得顯著成果。RISC-V不僅成功推出PC、數據中心等高性能產品，且已瞄準AI、車規、高端服務器、多媒體、無線連接、車載通信等更多新的空間，並在部分領域站穩腳跟。未來隨著軟體生態等短板逐漸補齊，RISC-V將真正成為x86、ARM之後處理器架構的第三極。

未受半導體下行周期影響

2023年是RISC-V充滿市場動力的一年。去年底，RISC-V國際基金會披露市場上量產的RISC-V處理器已達100億顆。而在近日召開的2023RISC-V中國峰會上，RISC-V國際基金會首蓆執行官Calista Redmond表示，到2027年RISC-V將佔整個IP市場的16%。Semico Research更是預測，到2024年將有624億顆RISC-V晶片出貨。

目前的全球半導體市場正處於下行周期，需求不振困擾著大多數半導體公司，但是RISC-V的市場依然被看好。在接受媒體採訪中，Semidynamics CEO兼創始人Roger Espasa表示，全球半導體市場的確有所下滑，但對RISC-V的影響並不大。這一方面是因為，採用RISC-V指令集架構的公司大都在做一些IP類的項目，IP類項目耗時較長，今年做的事情多是在為明後年做準備，在考量未來用戶會使用什麽，研發周期多達2-3年。更重要的是，人們採用RISC-V架搆的目標是取代ARM，或者x86，即使眼下有一些不景氣，但是大家都在尋求未來能夠提升自己計算能力的方法，短期的不景氣並不會對長期目標造成影響。

就市場情況來看，RISC-V也確實沒有顯示出下滑頹勢，且還在不斷向更多更高性能的市場拓展。賽昉科技董事長兼CEO徐滔表示，兩三年前我們已經在談論「三足鼎立」這個詞。但當時是怎麽樣個鼎法呢？ARM佔據移動終端，X86在服務器與桌面PC，RISC-V主要集中於物聯網與部分消費電子設備市場。事實卻不該如此。因為RISC-V的誕生是為了全方位的計算平台。經過這幾年的發展，RISC-V目前走向高端的趨勢已經非常明顯了。

本屆峰會現場，奕斯偉計算展出RISC-V架構晶片和解決方案的研發創新、規模化應用與生態推廣等成果，產品涉及多媒體、無線連接、邊緣計算、車用微控製器、車載通信等場景。平頭哥在峰會期間發佈首個面向多媒體AI增強場景的自研RISC-V AI平台，通過軟硬體深度協同，較經典方案提升超8成性能，支持運行170餘個主流AI模型。芯來科技發佈獲得ISO 26262最高汽車功能安全等級ASIL D認証的NA系列CPU IP。賽昉科技發佈具備RISC-V大小核處理器子系統解決方案，Dubhe-90性能比肩ARM Cortex-A76，Dubhe-80面向高能效場景，能效比提升50%。

可以說，目前市場上的主流應用正被RISC-V產品所覆蓋。對此，奕斯偉計算高級副總裁、首蓆技術官何甯指出：「這兩年我們感受非常明顯，在一些中強生態場景，如AI計算、車載、多媒體處理、DPU等，RISC-V的應用已經開始興起。RISC-V可以發力的地方非常多。」

高性能場景應用趨勢漸顯

ChatGPT無疑是今年以來的最大熱點，同時也帶火了人工智能及相關加速晶片。Semidynamics Roger Espasa表示：ChatGPT帶來了計算能力方面的極大需求，大家都開始考慮如何利用ChatGPT解決自己的問題。在這方面RISC-V有著極大的擴展空間，利用RISC-V增加擴展性，可以更好地利用ChatGPT給人們帶來的各種功能。根據RISC-V國際基金會的數據，到2027年基於RISC-V架搆的SoC復合增長率將達到73.6%。

也正有越來越多投資進入RISC-V車規晶片領域。「我們內部往往把汽車電子歸結於邊緣側市場，該場景需要前端實時性，算力需求又比嵌入式更高。在這方面，RISC-V有很多定製化的優勢。因為車用市場還沒有一個統一的操作系統，它更傾曏於物聯網領域，它的軟體和工具鏈還相對碎片化。與ARM先有通用內核再做晶片與系統不同，RISC-V在這裡有著更大的發揮空間。我們認為汽車將是RISC-V的一個新的爆發點。」芯來科技市場戰略副總裁李玨表示。

RISC-V甚至在最具挑戰性的PC市場，也在不斷推進。峰會期間，賽昉科技發佈RISC-V大小核處理器子系統解決方案，主打高性能的Dubhe-90就主要面向PC、高性能網絡通訊、機器學習、數據中心等高端應用領域。「大小核設計是ARM常用的模式，甚至區分超大核、大核和小核。RISC-V如果在客戶端上與ARM競爭，一定或多或少會涉及大小核設計的理念和方式。現在已經有公司推出採用RISC-V的ROMA筆記本電腦。ROMA本身雖然還不是大小核設計，但是下一代很可能會在高性能和低功耗中間尋找平衡點，產品需要持續發展，不斷進行技術上的更新疊代。」徐滔指出。

產業生態將成未來發展重點

對半導體產業而言，晶片設計生產出來，仍只是長征路上的第一步。如何更好地發揮產業生態的重要作用，是能否真正取得突破性進展的關鍵。本次峰會主蓆、中國科學院軟體研究所副所長武延軍指出：在早期我們並沒有太多去談生態。因為早期的RISC-V處理器，主要集中在微控製器這樣弱生態的產業當中。但是隨著處理能力的不斷升級，現在的RISC-V已開始面曏AI、服務器，以及PC、筆記本等中強生態領域，更多強調生態建設就顯得非常必要了。平頭哥半導體生態副總裁楊靜也指出，從應用接到硬體之間是有一個非常漫長的過程的。如果能夠把軟件能力補齊，對於RISC-V真正落地將具有極大幫助。

那麽如何才能更好地打造產業生態呢？楊靜認為可以將RISC-V的生態搆建分為兩個層次：一是將RISC-V技術鏈條上從事晶片、工具、基礎軟件、應用等各個環節的從業者連接起來，構建開放的生態，從而實現高效的技術疊代；二是將RISC-V與已經存在的生態連接在一起，包括安卓、Linux等開源生態，以及企業主導的生態等。

目前，在MCU領域RISC-V對ARM替代已經沒有問題，正在逐漸地往新的市場延伸，現在已經有了RISC-V筆記本電腦、RISC-V服務器、RISC-V萬兆交換機等。雖然這些領域的RISC-V生態有待逐漸完善，但它肯定會越來越往高端發展，尤其當處理器能力越來越強，軟件生態越來越豐富以後，向新的更高性能領域拓展的趨勢將會更加勢不可擋。

目前階段RISC-V和X86、ARM在生態上相比還有一些劣勢，無論從軟體規模上，還是性能優化程度上，都還沒有達到最佳的狀態。但這也是接下來幾年裡RISC-V從業者需要努力工作的方曏。

中國市場先行一步

過去幾年，中國RISC-V企業已越來越多地參與到RISC-V國際基金會當中，顯示出越來越多中國RISC-V企業對於參與生態建設的重要性有了更高認識。無論是產品研發過程，還是企業運營過程，參與到生態社區建設之中都有著重要意義。

隨著中國企業對生態重視增加，RISC-V在中國也快速落地開花。對此，楊靜指出，任何一個新的架構發展都要找準自己的生長點，找到一個應用跟它一塊發展壯大。ARM當年發展就得益於手機市場的爆發。當前的AI市場也有望把RISC-V帶動起來。而RISC-V自身的霛活與可擴展性也十分適合對加速計算的整合，配合Vector、 Matrix以及其他AI相關的部署工具，能夠把這些能力充分應用在AI領域。在創新應用層面，中國市場更給人一種遍地開花的感覺，每個領域幾乎都有很多新的嘗試。中國RISC-V在經歷了從0到1之後，正在進入從1到N的階段。

何甯也指出，目前RISC-V在各領域的發展，最大的障礙還是生態。生態細分下來又有很多種不同的行業、不同的方向、不同的場景。中國市場強就強在遍地開花，大家都在思考、推進不同場景下的可能性，這使RISC-V能夠快速落地。相信整個RISC-V的不同場景、不同生態，未來終將突破限製發展起來。