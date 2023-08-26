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唐鳳談施政 數位公共建設優先
數位部掛牌即將滿一周年，對於新一年度的施政重點，數位部長唐鳳昨指出，數位部最優先的事情是打造數位公共建設，「今年數位還沒有辦法當作公共建設，沒有這個科目，但是，明年就有數位公共建設相關預算，這是個相當大的突破。」
實體建設裡，重大公共建設大多是造橋鋪路，在數位世界也需造橋鋪路，唐鳳說，建立程式碼、建置資料就是數位世界的造橋，建設網路就是網路事件裡的鋪路。
「不管像是一一一政府短碼簡訊平台、短網址、發放等系統，數位部會去收納各地、各部會需求，把同樣需求規畫成公共建設。」唐鳳表示會找系統整合商做開發，之後各部會或地方政府廠商可以在此基礎上，再進一步調整跟額外建設。
另外，為降低民眾遭冒充政府簡訊詐騙風險，數位部規畫政府專用短碼簡訊平台，各政府機關皆可透過「一一一」這組專屬短碼發送簡訊，預計九月底啟動試辦。
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