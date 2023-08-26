支援建廠 台積尋求500勞工美簽

華爾街日報（WSJ）報導，台積電正尋求為五百名臨時勞工申請美國簽證，以協助完成亞利桑那晶圓廠的建廠工程，該公司近來與亞利桑那州工會間的一連串爭議，凸顯美國晶片業的缺工挑戰。

台積電正投資四百億美元在鳳凰城興建兩座晶圓廠，預料將尋求多達一百五十億美元稅務優惠和補助，但能否達成目標不只取決於能吸引多少業者到美國設廠，還有招募並需發展技術專業以興建與營運這些新廠。

然而，台積電表示，亞利桑那州晶圓廠的興建進度已因具備相關技能勞工短缺而延後，正尋求台灣勞工協助，讓建廠作業重上軌道。這些話遭遇亞利桑那州產業團體強力反彈，指稱從海外引進勞工將侵蝕晶片法力拚在美國創造更多半導體就業的目標，亞利桑那建築與營建同業公會痛批台積電缺乏對美國勞工的尊重，呼籲國會議員封殺台積電申請的工作簽證。

台積電則表示，是希望暫時引進台灣勞工，不會縮減聘請的亞利桑那勞工，「這一小群歷練豐富的專業勞工將和當地人分享經驗並交換知識，促使在地化美國供應鏈的更大目標」。知情人士透露，台積電已尋求為五百名臨時勞工申請簽證。

產業主管和經濟學家都說，美國晶片業勞工短缺是吸引亞洲晶片製造商設廠的重大阻礙，因為這些業者在國內具備相關技能的勞工眾多，生產成本也較低。

牛津經濟學公司和美國半導體產業協會（SIA）研究預期，晶片業到二○三○年時將缺工約六點七萬人，其中百分之三十九多為兩年學位的技術人員，百分之三十五是四年學位的工程師和其他職位，其他則必需擁有更高的學位。