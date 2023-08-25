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國科會仲夏科學日台北登場 獵風者衛星模型吸睛

中央社／ 台北25日電

國科會25日、26日兩天在台北科技大樓舉辦「仲夏科學日」，展示獵風者衛星模型，並設計多種科學體驗與親子共賞科普影片等活動；在現場與小朋友互動熱絡的國科會主委吳政忠表示，盼藉此讓科技走入生活，增進民眾科普知識。

「仲夏科學日」活動首次在科技大樓登場，除國科會外，科技大樓另有教育部、工研院、資策會、國研院等機關合署辦公，攜手在科學及技術研究領域，提供豐富資源。

吳政忠今天主持啟動儀式時表示，為充分運用科技大樓空間，特別舉辦「仲夏科學日」，匯聚機關學研能量，活絡與鄰近社區居民的互動與交流，並增進民眾的科普知識，讓科技走入生活，比如最近相當熱門的生成式人工智慧（AI）Chat GPT，可在活動的科普影片裡，瞭解AI為日常生活帶來的改變。

吳政忠也與工研院暨資策會董事長李世光、國研院院長林法正、國家太空中心主任吳宗信等人，一起參觀設在大廳的科普攤位，並和參加活動的小朋友共同體驗活潑、有趣的科學實驗。

「仲夏科學日」活動共有4大亮點，首先是活動設置18個科學實驗攤位，邀請成功大學馬達科技研究中心、清華大學跨領域科教中心、台灣科技大學高速3D列印研究中心等大專院校科普團隊，以及「數感實驗室」設攤；另有國研院國家地震工程研究中心、國研院台灣儀器科技研究中心、國家太空中心等國家實驗中心，展示獵風者衛星模型等重要科技成果。

其次是精選8部科普影片免費播映，包含金鐘獎最佳動畫節目「吉娃斯愛科學」、金鐘獎自然科學紀實節目「下一步，AI」等精采影片，導引觀者透過跌宕起伏的劇情，以寓教於樂方式汲取不同領域的科學知識。

第三是探索（Discovery）頻道節目監製導演鄭凱駿在活動中，以幽默風趣口吻，分享影視生涯、經歷趣聞及影片拍攝實戰技巧；全台最大科普平台泛科學（PanSci）知識長鄭國威則提綱挈領，娓娓道來變身科普知識網紅的心路歷程和成功經驗。

最後是科技大樓附近美食商圈相當有名，為支持在地店家與活絡地方商機，「仲夏科學日」是國科會首個結合科普與美食的活動，這次共有20間餐飲商家，提供物超所值的優惠，讓民眾不僅滿足知識的味蕾，也能來趟經濟實惠的舌尖小旅行。

金鐘獎 AI

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