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Windows更新異常 微星著手調查建議暫緩更新

中央社／ 台北25日電

電競大廠微星今天表示，部分Intel 600/700系列主機板使用者反映，安裝Windows 11 KB5029351預覽版更新後，出現錯誤訊息，微軟與微星正在調查原因，建議用戶暫緩更新。

微星透過新聞稿公布暫時解決方案，使用者重新開機後，系統可能會自動移除KB5029351，讓Windows作業系統回復正常狀態。如果KB5029351沒有自動移除，可以把BIOS（基本輸入/輸出系統）退回到前一個版本後，再從Windows移除KB5029351。

根據微軟官網，Windows 11 KB5029351預覽版於22日釋出，除了改善搜尋應用程式的可靠性之外，也解決影響搜尋圖示、磁碟分割、遠端桌面會話、「開始」功能表圖示等多項問題。

Windows 微星 微軟

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