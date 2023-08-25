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新漢結盟資誠 推Real-time產品雙履歷認證碳盤查系統

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏（右二）、新漢智能總經理林弘洲（左二）、資誠創新諮詢公司董事陳世祥（右一）、新漢智能副總經理阮北山（左一）於綠色產品雙認證解決方案記者會合影。新漢智能／提供
資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏（右二）、新漢智能總經理林弘洲（左二）、資誠創新諮詢公司董事陳世祥（右一）、新漢智能副總經理阮北山（左一）於綠色產品雙認證解決方案記者會合影。新漢智能／提供

ESG議題近年來備受關注，台灣與各國紛紛響應「2050淨零排放」的地球公民責任，在法規日趨嚴格之下，各大企業如何進行碳量盤查成為目前當務之急，工業電腦大廠新漢（8234）集團旗下新漢智能攜手資誠聯合會計師事務所，於2023台北自動化工業大展中推出「Real-time一站式產品雙履歷認證碳盤查系統」，為國內首家達到製造流程實時生成產品生產履歷、以及產品碳足跡履歷的解決方案商，此系統協助企業於產線各工站進行混和數據紀錄與追蹤，輔導亟需落實地球永續的製造業、電子業、以及各大產業跟上綠色減碳的腳步，協助企業與國際接軌並善盡地球公民之企業社會責任。

新漢智能透過自行開發的iAT2000雲端智慧化監控系統，基於微服務架構及數據湖（Data Lake）的概念下打造出「NexDATA企業地端型數據中台」，以雲原生架構讓數據產品的開發變得敏捷並符合現代化IT系統架構，企業可依業務成長自由擴充或延伸改採混和雲服務，為一套現代化、高效能性的應用程序數據平台。這套地端型數據中台可整合各種異質數據源，達到數據共享和資料協作，開發出SaaS （Software as a Service）的應用，進一步在製造過程當中為企業提供產品履歷、以及產品碳足跡履歷之雙履歷認證服務，創造出可貴的數據資產；而其所具備的實時洞察、決策信息和可視化應用的特性，更支持了企業進行數位化、智慧化管理，成功幫助企業邁向數位轉型。

新漢智能總經理林弘洲表示，在工業自動化進程中，台灣現階段做硬體技術的業者眾多，但要能做到和IT對接困難度仍高，而整合IT與OT即是新漢智能具備的核心競爭力，這次推出的雙履歷認證產品碳盤查系統其一大重點便是能做到產品生產履歷追溯（Traceability），運用機連網結合新漢智能自行開發的NexDATA，提供產品生產履歷。

其二則是貢獻於全球氣候行動和可持續發展目標（SDGs）的實現，透過NexDATA企業地端型數據中台結合資誠的國際認證系統，形成高信賴度以及高即時性的生產碳排追蹤系統，企業除了能輕易地符合 ISO14067規範取得產品碳足跡認證之外，其即時可視化的呈現更能協助同仁發現關鍵碳排活動並進一步擬定減碳計畫。

目前市面上可追蹤碳足跡之服務多為針對單一數據，難以做到個別產品碳排量監測，面對減碳對策時無從下手，而新漢智能這套系統能夠清楚地顯示個別產品碳排量前後月比較、並追蹤逐年生產趨勢，讓減碳更有目標性及目的性，協助客戶達到無痛因應此波全球綠色趨勢、有效達成減碳目標。

林弘洲強調，身為工業4.0領導品牌，新漢智能肩負讓台灣智慧製造產業越來越好的使命，相信這套系統將能為產業帶來向上躍進的動力，並協助企業落實地球永續減碳目標，進而引領綠色製造即服務（Green Manufacturing as a Service）的永續價值創造。

新漢堅信在追求公司成長的同時，落實ESG責任和聯合國永續發展目標（SDGs），是相互促進並密切相連的，在公司營運過程中全面融入SDGs，以確保產品和服務對全球永續發展的貢獻。國際主要大廠紛紛響應淨零承諾，企業是否落實ESG項目如：是否定期揭露ISO 14064 溫室氣體排放查證、是否每年發表永續報告書等，已成為與國際接軌的基本條件之一。

新漢雖非政府碳盤查首波實施對象，於2022年即成立永續發展委員會，主動進行「企業體質健檢」，落實企業減碳之社會責任，除獲得天下永續會的1.5℃溫控目標之認證標章之外，更於今年第2季獲經管會納入臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數之成分股公司，2022年ESG報告書與溫室氣體盤查資料也已完成揭露，新漢集團秉持永續經營、以及地球永續之決心，將持續堅守對於氣候變遷和自然資源保護的承諾。

新漢 履歷 減碳

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