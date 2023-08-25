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台積電2奈米廠擴建案都審過關！交地建廠時程曝光
攸關台積電2奈米建廠的中科台中園區擴建二期都市計畫變更案，今在台中市都委會要求中科管理局應確實落實所提用水、用電等貝體承諾後通過。中科管理局說明，將立即報請內政部都委會審查，預計明年6月交地建廠。
中科管理局指出，中科台中園區擴建二期緊鄰台中園區西側，面積89.75公頃，為因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展而報准開發，計畫引進半導體及上中下游及其他相關科學事業，開發完成後可創造4857億元年產值，提供4500個就業機會，對於半導體產業發展至關重要。
中科管理局說明，今天審議過程中，中科管理局提出台水、台電公司承諾於該擴建案開發及營運期間不排擠台中市原有用水、用電需求，有關督促興農公司履行協助球場員工（含桿弟）就業及維護會員球證權益方案、本案未來可能產生的衝擊等事項，中科及台積電代表均一一提出具體說明。
中科管理局表示，本案都計審查送件已一年半，因都審延宕業已影響廠商建廠期程，後續將盡速依據決議修正計畫書，並全力協調內政部加速完成都市計畫審查，希望趕在今年底由台中市政府公告實施，以便接續啟動用地取得作業(含土地價購及徵收)，預計明年6月底提供土地給廠商建廠，以應產業發展需求。
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