WSJ：台積電尋求為500人申請美國簽證 與工會爭議反凸顯缺工挑戰

華爾街日報（WSJ）報導，全球晶圓代工龍頭台積電正尋求為500名臨時勞工，申請美國簽證以協助完成亞利桑那晶圓廠的建廠工程，該公司近來與亞利桑那州工會之間的一連串爭議，反而凸顯美國要把晶片製造搬回國內的棘手挑戰：確保技能嫻淑勞工數量充足，能夠滿足新的需求。

台積電正投資400億美元在鳳凰城興建兩座晶圓廠，預料將尋求多達150億美元的稅務優惠和補助，這項建廠計畫預料將擔綱美國賴以降低對中國低賴的晶片法基石，但能否達成目標，不只取決於能吸引多少業者到美國設廠，還有招募並發展技術專業，以興建與營運這些新廠。

然而，台積電表示，亞利桑那州晶圓廠的興建進度已因具備相關技能勞工短缺而延後，正尋求台灣勞工的協助，讓建廠作業重上軌道。台積電董事長劉德音7月20日說，正遭遇特定挑戰，亞利桑那州具備特殊專業的技能嫻淑勞工數量不足。

遭遇亞利桑那州產業團體反彈

這些話遭遇亞利桑那州產業團體的強力反彈，指稱從海外引進勞工，將侵蝕晶片法力拚在美國創造更多半導體就業的目標，亞利桑那建築與營建同業公會痛批台積電缺乏對美國勞工的尊重，呼籲國會議員封殺台積電申請的工作簽證。

台積電則表示，是希望暫時引進台灣勞工，不會縮減聘請的亞利桑那勞工，「這一小群歷練豐富的專業勞工，將和當地人分享經驗並交換支是，促使在地化美國供應鏈的更大目標」。

知情人士透露，台積電已尋求為500為臨時勞工申請簽證。美國國務院發言人並未確認這個數字，只表示當地官員正和台積電合作，確保擁有興建與營運晶圓廠所需的必要技能員工，能有機會快速而有效率地申請美國簽證。

產業主管和經濟學家都說，美國晶片業勞工短缺，是吸引亞洲晶片製造商設廠的重大阻礙，因為這些業者在國內具備相關技能的勞工眾多，生產成本也較低。

牛津經濟學公司和美國半導體產業協會（SIA）共同進行的研究預測，隨著晶片法刺激擴張，晶片業到2030年時將缺工約6.7萬人，其中39%多為兩年學位的技術人員，35%將是四年學位的工程師和其他職位，其他則須擁有更高的學位。拜登政府官員表示，亞利桑那州的勞資緊張，未能反映半導體勞工短缺的現況。

亞利桑那工會成員之前在社群媒體抱怨，台積電從德州和路易斯安那州帶入未加入工會的勞工，參與亞利桑那建廠計畫，並已質疑台積電的安全標準和溝通風格。台積電也有自己的抱怨，包括美國營建成本高、以及晶片法對擴張中國大陸設施的限制。

拜登政府以晶片法為招牌倡議之一，這項計畫的支持也迅速回應亞利桑那建築與營建同業公會的抱怨，民主黨籍的亞利桑那州長霍布絲（Katie Hobbs）8月9日造訪台積電廠址，宣布和台積電達成自發性的協議，允許州政府官員擴大調查與訓練，確保勞工安全。